Emotionaler Abschied: Führungswechsel bei der Kreishandwerkerschaft Reutlingen

Tosender und langanhaltender Applaus erklingt in der HAP-Grieshaber-Halle in Eningen nach der Abschiedsrede von Ewald Heinzelmann (links), dem langjährigen Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Mit auf dem Bild sind der Kreishandwerksmeister Steffen Mohl und Heinzelmanns Frau.

ENINGEN. Es war ein emotionaler Abend, geprägt von Tränen, Standing Ovations und der Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft. 35 Jahre lang war Ewald Heinzelmann Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Reutlingen (KHS). Am Montagabend wurde er beim KHS-Neujahrsempfang rührend verabschiedet und sein Nachfolger herzlich begrüßt. Zahlreiche Mitglieder der Innung und namhafte Gesichter aus der Lokalpolitik waren in der HAP-Grieshaber-Halle in Eningen zusammengekommen, um den Führungswechsel mitzuerleben, Worte des Abschieds, aber auch Glückwünsche zu äußern und den gelungenen musikalischen Beiträgen des Eninger Musikvereins zu lauschen.

»Ich wünsche uns allen ein neues Jahr ohne Illusionen, aber mit Haltung«, eröffnete Kreishandwerksmeister Steffen Mohl feierlich den Abend. Er sprach von den unzähligen Herausforderungen, den Kriegen, den Unsicherheiten, die aktuell auf der Welt vorherrschen. »In dieser Zeit sind Standhaftigkeit und Klarheit wichtig und das mit Respekt vor dem Menschen«, forderte er die Anwesenden auf, sich auf Regeln, Recht und Ordnung zu verlassen.

Zahlreiche Zusatzaufgaben für Betriebe

»Das Jahr beginnt für uns nicht leicht«, sagte Mohl. Heutzutage müssen die Handwerker nicht mehr nur gute Arbeit leisten, um damit ihren Lebensunterhalt sichern zu können. Nein, es kämen zahlreiche Zusatzaufgaben hinzu: Betriebe müssten Kanäle auf den sozialen Medien betreiben, um am Puls der Zeit zu bleiben, und die Bürokratie würde immer mehr den Arbeitsalltag bestimmen, nannte der Kreishandwerksmeister einige Beispiele. Hinzu kämen der Fachkräftemangel und die sich ständig ändernden politischen Rahmenbedingungen. »Viele stehen unter permanenter Dauerbelastung.« Dabei würden Wandel und Fortschritt ohne Handwerker gar nicht funktionieren. Mohl zeigte sich überzeugt, dass das Handwerk eine Zukunft habe.

Nach den Reden gab es noch reichlich Gelegenheit für Geschenke und nette Worte. Foto: Inci Nach den Reden gab es noch reichlich Gelegenheit für Geschenke und nette Worte. Foto: Inci

Er wolle aber nicht nur über die Zukunft und die Herausforderungen sprechen, denn »wir verabschieden heute auch noch einen prägenden Menschen«, sagte Mohl und bat Heinzelmann auf die Bühne. Heinzelmann habe für jedes Problem eine Lösung parat gehabt, immer wirkungsvoll agiert und zahlreiche Menschen während seines langen Weges als KHS-Geschäftsführer begleitet und vorangebracht. Lauter Applaus brach nach diesen Worten aus.

Viel getan in 35 Jahren

»Ich habe viel erfahren und auch viel lernen dürfen, und bin sehr dankbar dafür«, wandte sich Ewald Heinzelmann an das Publikum. In 35 Jahren habe sich viel im Handwerk getan und viel verändert. Eigentlich sei er zufrieden, doch der ehemalige KHS-Geschäftsführer bedauere trotzdem, »dass die Welt so auseinandergeraten ist«. Er habe daher ein paar Wünsche, die er allen Anwesenden mitteilte: »Trotz aller Herausforderungen wünsche ich mir, dass der Innung die Treue gehalten wird.« Gleichzeitig solle man offen für Veränderungen sein, damit die KHS weiterhin Ansprechpartner für Betriebe und alle Interessierten bleiben kann.

Nachfolger von Ewald Heinzelmann ist Martin Schübel, der beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft herzlich empfangen wurde. Foto: Inci Nachfolger von Ewald Heinzelmann ist Martin Schübel, der beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft herzlich empfangen wurde. Foto: Inci

Heinzelmann dankte allen, von den Ehrenamtlichen bis hin zu seiner Frau und seiner Familie, dass er seine Position so leben und vertreten konnte, wie er es getan hat. Ohne Rückhalt sei dies nicht möglich gewesen. »Ich wünsche Ihnen allen und auch meinem Nachfolger alles Gute.« Nach diesen Worten entbrannte tosender Applaus und einer nach dem anderen stand auf. Heinzelmann hatte Tränen in den Augen, schien die Resonanz gar nicht fassen zu können.

Ein Stück Lebenswerk übergeben bekommen

Sein Nachfolger ist kein Unbekannter: Martin Schübel war lange Leiter der Abteilung Handwerksrolle der Handwerkskammer Reutlingen. Genau genommen ist der Anfang 50-jährige Diplom-Betriebswirt im Kfz-Gewerbe schon seit einer Woche in seiner neuen Funktion als KHS-Geschäftsführer aktiv. »Zum Start wurde mir nicht nur ein Schlüssel und ein Schreibtisch übergeben, sondern ein Stück Lebenswerk«, sagte er. Ein Stabwechsel sei, vor allem im Sport, immer ein kritischer Moment, doch er versicherte allen Anwesenden, den weitergereichten Stab festzuhalten. »Ich möchte mich nicht auf dem Erfolg meiner Vorgänger ausruhen«, versprach Schübel. Das Handwerk sei wertvoll und er wolle es weiter voranbringen. Dabei sollen die Traditionen gewahrt werden, aber trotzdem soll abgestaubt werden, was eingestaubt ist, so seine Aussage. Der Innungsgedanke gelte: »Konkurrenz belebt das Geschäft, aber Kooperation rettet den Feierabend.« (GEA)