Einbrecher stehlen Trinkgeld aus Hotel bei Glems

METZINGEN. In ein Hotel bei Glems ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Über eine Notausgangstür verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 21 Uhr bis sechs Uhr Zutritt ins Innere des Gebäudes. Dort wurde eine Glastür eingeschlagen und mehrere Räume nach Bargeld durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher Trinkgeld in bislang unbekannter Höhe. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Metzingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)