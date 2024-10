VIP-Tickets für Heimspiel des SSV Reutlingen zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Spielt der SSV Reutlingen im Stadion an der Kreuzeiche, ist Action vorprogrammiert. Langweilig wird es beim Oberligisten aus der Region sowieso so gut wie nie. Nach einer Schwächephase will sich das Team in die Spielzeit kämpfen. Wie gut wissen Sie über Reutlingens höchstklassige Fußball-Mannschaft Bescheid? Testen Sie Ihr Wissen im GEA-Quiz der Woche!

Unter allen Teilnehmern verlost der GEA 1x2 VIP/Business-Tageskarten, 1x Härringers Spottschau – Das Beste aus dem Fußballjahr 2024, Buch mit Widmung und 8x2 Tickets auf der Haupttribüne im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion für ein Spiel nach Wahl. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (GEA)