SSV Reutlingen verpflichtet neuen Torwart und holt zwei Ex-Spieler zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit der Verpflichtung von Dominik Hozlinger, David Kemmler und Jannis Röhm komplettiert der SSV Reutlingen seinen Kader für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga. Torwart Hozlinger kommt vom FC 1920 Gundelfingen, Kemmler und Röhm, die beim SSV ausgebildet wurden, kehren von der TSG Tübingen an die Kreuzeiche zurück. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

»Beim SSV Reutlingen meine nächsten Erfahrungen sammeln zu dürfen, ist für mich eine große Ehre. Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen, das neue Umfeld und die Mannschaft. Außerdem möchte ich mich als Fußballer weiterentwickeln und bin heiß darauf, für diesen Traditionsverein zu spielen und vor allem gemeinsam mit der Mannschaft die Ziele zu erreichen und mit den Fans viele Erfolge zu feiern«, kommentiert Dominik Hozlinger seinen Wechsel zu den Nullfünfern.

Der 21-jährige Keeper wurde beim SSV Ulm ausgebildet und spielte anschließend vier Jahre für den Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern, wo er unter anderem auch für die U23 zum Einsatz kam. In der vergangenen Saison stand er in 31 Spielen für Gundelfingen in der Bayernliga im Tor. »Mit Dominik bekommen wir einen großgewachsenen Torspieler, der eine hervorragende Ausbildung genossen hat und im letzten Jahr als Nummer 1 in der Bayernliga Spielpraxis sammeln konnte«, freut sich Christian Grießer über den Neuzugang.

David Kemmler und Jannis Röhm durchliefen zusammen mit dem Jahrgang 2002 die Ausbildung beim SSV. Kemmler verstärkt als Innenverteidiger die Defensive der Nullfünfer, Röhm die Offensive. "Die beiden Jungs kehren zurück nach Hause", erklärt Christian Grießer. Kemmler bestätigt: "Der SSV Reutlingen war für mich immer ein Stück Heimat, seit ich hier meine Jugendjahre verbracht habe. Die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird und die tollen Fans, die mich schon damals fasziniert haben, haben mich überzeugt, hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten in die Mannschaft einzubringen und gemeinsam mit dem Team unsere sportlichen Ziele zu erreichen.

Erfahrungen in der Verbandsliga gesammelt

Auch Jannis Röhm drückt seine Verbundenheit zum SSV aus: "Der SSV Reutlingen war mein Jugendverein und hatte schon immer einen großen Platz in meinem Herzen. Deshalb ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen, als der Anruf kam. Umso mehr freue ich mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen und auf und neben dem Platz alles zu geben.

Kemmler und Röhm haben in den vergangenen drei Jahren in der Verbandsliga Erfahrung gesammelt und ihre Qualität unter Beweis gestellt: »Jannis bringt eine hohe Schnelligkeit mit, die uns im Anlaufen und Umschaltspiel zugutekommt. David zeichnet sich durch seine Ruhe im Aufbauspiel aus, kann ein Spiel lesen und agiert besonders vorausschauend im Spiel gegen den Ball«, so Christian Grießer abschließend. (pm)