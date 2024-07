SSV Reutlingen verliert Testspiel in Villingen mit 2:4

Bitte aktivieren Sie Javascript

VILLINGEN. »Das war ein guter Test für uns, bei dem wir vor allem in der ersten Halbzeit gut im Spiel waren.« So lautete das Urteil von SSV-Trainer Philipp Reitter nach der 2:4 (1:2)-Niederlage beim FC 08 Villingen. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer mussten sich zum ersten Mal in einem Testspiel geschlagen geben. »Es gab Phasen, in denen wir gesehen haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind«, sagte Reitter, »es gab aber auch Phasen, in denen uns aufgezeigt wurde, woran wir arbeiten müssen«. Sein Team müsse »in der Defensive noch klarer werden«, so der Reutlinger Kommandogeber, und in der Offensive »an Details« arbeiten, beschrieb er in groben Umrissen den aktuellen Zustand der SSV-Truppe.

Die Reutlinger, die insgesamt 17 Akteure einsetzten, gerieten in der fünften Minute durch ein Eigentor von Sladan Puseljic ins Hintertreffen. Daniel Breuninger markierte das 1:1, nachdem er von Jonah Adrovic vorzüglich in Szene gesetzt wurde. Nach einer sehenswerten Kombination des Regionalliga-Aufsteigers, der am nächsten Samstag in Fulda in die Punkterunde startet und für den das Reutlingen-Spiel die Generalprobe war, sorgte Goalgetter Marcel Sökler (21.) für das 2:1. Nach einem Geschenk der SSV-Hintermannschaft erzielte Sökler (49.) auch das 3:1. Für das 4:1 (59.) zeichnete der Ex-Reutlinger Ivo Colic mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel verantwortlich. Der 18 Jahre alte Tom Ruzicka traf in der 77. Minute nach einem feinen Spielzug und Vorarbeit von Luca Meixner zum 4:2-Endstand. In der Endphase vergaben beide Teams einige gute Gelegenheiten. Auf Reutlinger Seite hatte Jonas Vogler mit einem Pfostenschuss Pech.

Wie geht's weiter beim SSV? Nach fünf Trainingseinheiten in den nächsten Tagen treten die Reitter-Schützlinge am Samstag, 27. Juli, in der 2. WFV-Pokalrunde beim Verbandsligisten TSG Tübingen an. »Für mich ist das ein Testspiel unter Pflichtspiel-Bedingungen«, erklärt der Reutlinger Trainer. Das erste Oberligaspiel steigt am Sonntag, 4. August, beim VfR Aalen. (GEA)