SSV Reutlingen verlängert mit Gorgoglione und verpflichtet Toth

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat den Vertrag mit Leistungsträger Riccardo Gorgoglione verlängert und Mittelfeldspieler Yannick Toth verpflichtet. Das gab der Verein bekannt. Beide Spieler wurden ligaunabhängig verpflichtet und wollen in der kommenden Saison angreifen.

Yannick Toth verstärkt die Schaltzentrale. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wurde am 9. Oktober 1997 in Filderstadt geboren und bringt reichlich Erfahrung und Spielverständnis mit. Toth spielte in der Jugend bei der SpVgg Weil im Schönbuch und dem SV Böblingen. In seiner Karriere war er unter anderem beim FSV 08 Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg und zuletzt an der Palm Beach Atlantic University in den USA aktiv. Insgesamt hat Toth 145 Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg bestritten.

Zu seinen Erfolgen zählen die Vizemeisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg 2016/17, 13 Saisontore in der Saison 2021/22 und mehrere Auszeichnungen für seine sportlichen und akademischen Leistungen in den USA. »Ich freue mich sehr auf die neue Saison beim SSV Reutlingen. Der Verein mit den Fans, dem Stadion an der Kreuzeiche und all den guten Gesprächen, die ich hatte, haben mich überzeugt. Ich bin mir sicher, dass wir eine starke und positive Truppe zusammen haben, mit der wir in beiden Ligen oben mitspielen werden«, so Toth.

Vertragsverlängerung mit Riccardo Gorgoglione

Dem SSV Reutlingen ist es gelungen, den Vertrag mit Riccardo Gorgoglione zu verlängern. Der 31-jährige offensive Mittelfeldspieler, geboren am 31. Juli 1992 in Bonlanden, hat in der laufenden Saison bewiesen, wie wertvoll er für das Team ist. Gorgoglione wechselte in der Saison 2022/23 zum SSV und hat seitdem in 29 Spielen 9 Tore erzielt. Gorgoglione ist bekannt für seine Schnelligkeit, Abschlussstärke und Handlungsschnelligkeit und hat sich schnell als wichtiger Teamplayer etabliert.

Gorgoglione zu seiner Vertragsverlängerung: »Für mich ist es eine Herzensentscheidung. Ich durfte jetzt zwei Spielzeiten hier erleben und bereue keine Sekunde mich dem SSV angeschlossen zu haben. Meine Zeit beim SSV ist für mich noch nicht zu Ende, denn ich möchte diesen großartigen Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört.«

Christian Grießer, sportlicher Leiter des SSV Reutlingen: »Mit Yannick Toth und Riccardo Gorgoglione haben wir weitere Säulen im Team, die einerseits für Stabilität aber auch für Torgefahr sorgen. Yannick bringt wertvolle Erfahrung mit und trainiert aktuell noch unter Profibedingungen in den USA, während Riccardo bereits bewiesen hat, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Wir freuen uns riesig, dass sich beide für den SSV entschieden haben, weil sie sportliche Qualität und Mentalität mitbringen.« (pm)