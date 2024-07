SSV Reutlingen startet gegen Top-Teams in die Oberliga-Runde

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Vorbereitung schuften die Fußballer des SSV Reutlingen, um rechtzeitig für die Runde in Topform zu sein. Die Ziele sind ambitioniert. Ausreden gibt es keine mehr. Laut dem sportlichen Leiter Christian Grießer soll es ins vordere Tabellendrittel gehen. Nun ist auch klar, gegen wen die Kicker von der Kreuzeiche dieses Vorhaben in den ersten Partien starten - die Gegner haben es in sich.

Am ersten Oberligaspieltag gastiert Reutlingen beim Regionalliga-Absteiger VfR Aalen und hat damit am Samstag, 03. August, um 15.30 gleich eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust. Denn Aalen dürfte Ambitionen haben, um die ersten Ränge mitzuspielen. Auch in den folgenden Partien geht es für die Spieler von Trainer Philipp Reitter richtig schwer weiter. Am darauffolgenden Samstag kommt der Oberliga-Sechste der Vorsaison, FSV Hollenbach, nach Reutlingen, bevor auf die Nullfünfer exakt sieben Tage später ein brisantes Duell mit der TSG Balingen wartet. Gleich sechs Neuzugänge der Reutlinger stammen aus den Reihen des Regionalliga-Absteigers und dürften heiß auf das knifflige Duell mit dem Top-Gegner sein. Der Kontrahent verstärkte sich ebenfalls mit vier Reutlinger Akteuren. Nach den ersten Spielen mit Hammer-Aufgaben wartet danach aber keine Verschnaufpause. Am nächsten Spieltag kommt die SG Sonnenhof Großaspach ins Stadion an der Kreuzeiche. Im Vorjahr belegte das Team den dritten Oberliga-Rang.

Am kommenden Donnerstag testet der SSV aber zunächst beim Landesligisten VfL Nagold (19.15 Uhr). (GEA)