SSV Reutlingen holt Jonas Vogler zurück und verlängert mit Tom Schiffel

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen holt einen altbekannten Leistungsträger zurück und hat bei einem Führungsspieler den Vertrag verlängert. Jonas Vogler wechselt von Regionalliga-Absteiger Balingen zurück an die Kreuzeiche, gab der Club jetzt bekannt. »Ich habe mich für den SSV Reutlingen entschieden, weil das Kapitel SSV Reutlingen für mich noch nicht abgeschlossen ist«, wird der 28-jährige Innenverteidiger, der bereits in der Saison 2017/18 und 2018/19 für den SSV Reutlingen auflief, in einer Mitteilung zitiert. Vogler bringt die Erfahrung von 81 Oberliga- und 126 Regionalligaspielen mit. In der Saison 2021/22 gewann er mit der TSG Balingen den württembergischen Verbandspokal.

»Jonas bringt die dringend benötigte Sicherheit in unsere Defensive, er ist ein Zweikampfmonster. Zudem wird er uns mit seiner Kopfballstärke auch bei Offensivstandards wieder für Gefahr sorgen«, kommentiert Christian Grießer den Wunschtransfer. Der Rückkehrer ist überzeugt: »Ich kenne einige Spieler noch aus meiner Zeit beim SSV und aus der jüngeren Vergangenheit und sehe viel Potenzial in der Mannschaft. Die Mannschaft ist charakterlich und fußballerisch top aufgestellt. Ich werde alles geben, um mit dem SSV in der kommenden Saison erfolgreich zu sein. Der Verein hat bessere Zeiten verdient.«

Besonders freut sich Jonas Vogler auch auf die Fans des SSV und schließt sein Statement mit folgender Ankündigung: »Ich weiß, welche Euphorie in der Stadt, bei den Fans und im Umfeld entstehen kann. Diese Begeisterung möchte ich miterleben und mit meiner ganzen Kraft unterstützen. Ich freue mich auf die kommende Zeit!«

Tom Schiffel hat zuletzt oft enttäuscht

Tom Schiffel geht mit dem SSV Reutlingen in sein 14. Jahr: »In der vergangenen Saison habe ich nach den Spielen zu oft in enttäuschte Gesichter auf der Tribüne geschaut, das möchte ich in der kommenden Runde ändern.« Der 31-jährige Defensivspieler kann mittlerweile auf 219 Oberliga- und acht Regionalligaspiele zurückblicken.

Christian Grießer zur Vertragsverlängerung: "Tom hat in der vergangenen Saison in 23 Spielen sechs Tore erzielt, so viele wie noch nie in einer Saison. Er ist hier zu Hause und wird auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle für den SSV spielen.

Auch Tom Schiffel zeigt sich verbunden und blickt ebenfalls zuversichtlich auf die kommende Saison: »Als ich 12 Jahre alt war, habe ich meine Mutter gefragt, ob sie den Trainer des SSV Reutlingen anrufen kann, um ein Probetraining zu vereinbaren. Schon damals wollte ich für die kommende Saison beim SSV spielen und das will ich auch heute noch. Ich freue mich auf die neue Saison in dem Verein, in dem ich aufgewachsen bin und hoffe, dass ich mehr zum Erfolg beitragen kann als im letzten Jahr.« (pm)