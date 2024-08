SSV Reutlingen erkämpft in Unterzahl gegen Aalen 1:1

Bitte aktivieren Sie Javascript

AALEN/REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen hat sich ein 1:1 (0:1) beim VfR Aalen im ersten Oberliga-Spiel der neuen Saison erkämpft. Die Fußballer von Trainer Philipp Reitter zeigen eine gute Leistung und sind dem Regionalliga-Absteiger mindestens ebenbürtig.

Das Spiel allerdings beginnt für Reutlingen denkbar schlecht. Bereits in der siebten Spielminute schießt Steffen Kienle den VfR Aalen zur Führung, nachdem SSV-Keeper Marcel Binanzer Sekunden zuvor noch gerettet hatte. Danach aber fangen sich die Gäste, sind sogar die aktivere und bessere Elf. Nur die Effizienz fehlt. Tobias Dierberger, Jonas Meiser und Luca Plattenhardt lassen Möglichkeiten aus.

Auch im zweiten Durchgang beginnt Reutlingen mit gefälligen Kombinationen, doch Chancen springen weniger heraus. Dafür taucht Aalen immer wieder vor Binanzers Tor auf, der steht aber sicher. In der 68. Minute verliert Jonas Vogler als letzter Mann den Ball, als der Aalener Angreifer vorbei ist, tritt er mit dem Fuß nach. Der Schiedsrichter schickt den Innenverteidiger mit Rot vom Feld. Die Kreuzeiche-Kicker geben sich trotzdem nicht auf. Nach einem Freistoß gleicht Tim Wöhrle in der 81. Minute per Kopf aus. Bereits im vergangenen Match gegen die TSG Tübingen unterstrich der SSV seine Standard-Stärke. Am Ende war in Unterzahl sogar noch der Sieg drin. (GEA)