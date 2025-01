Neuer Führungsspieler: SSV Reutlingen verpflichtet Leander Vochatzer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen 05 verpflichtet den 27-jährigen Mittelfeldspieler Leander Vochatzer, der ab sofort vom Regionalligisten FV Illertissen an die Kreuzeiche wechselt. »Wir stehen seit Sommer mit Leander in Kontakt und nachdem klar war, dass er aus beruflichen Gründen wieder in die Region kommt, konnten wir uns bereits im Dezember mit ihm auf einen Wechsel einigen. Leander ist ein erfahrener Führungsspieler, der seine Qualität in den letzten Jahren in der Regionalliga Südwest und Bayern unter Beweis gestellt hat«, stellt Christian Grießer den Neuzugang vor. Leander Vochatzer, Jahrgang 97, verbrachte seine Jugend beim FC 08 Villingen, bevor er in der U19 zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Seit 2020 spielte er beim Nachbarn aus Balingen ununterbrochen in der Regionalliga, ehe er im Sommer nach Illertissen wechselte.

Vochatzer: Entscheidung leicht gefallen

»Die Entscheidung für den SSV Reutlingen fiel mir leicht. Die positiven Erfahrungen ehemaliger Mitspieler, die große Unterstützung der Fans, die ich in den vielen Begegnungen mit dem SSV hautnah erlebt habe, und das Potenzial des Vereins haben mich schnell überzeugt. Mit meiner Erfahrung und meinen Fähigkeiten möchte ich aktiv Verantwortung übernehmen, um gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen«, erklärt Leander seinen Wechsel zu den Nullfünfern.

Mayimona Antonio verlässt den Verein

Mayimona Antonio verlässt den SSV, teilt Christian Grießer mit: »Muis verlässt uns leider studienbedingt. Er wird sein Studium in Duisburg fortsetzen. Wir wünschen ihm alles Gute und bedanken uns für ein halbes Jahr an der Kreuzeiche«. (GEA)