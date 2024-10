Achtungserfolg in Mannheim: SSV Reutlingen holt Punkt gegen Oberliga-Dritten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MANNHEIM. Das 0:0 des SSV Reutlingen beim Tabellen-Dritten VfR Mannheim war kein tabellarischer Befreiungsschlag für den Fußball-Oberligisten, aber ein Achtungserfolg. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Strehmel zeigte das Kellerkind (14 Punkte) am Samstagnachmittag eine läuferisch und kämpferisch starke Leistung gegen den Favoriten – trotz mehrerer Ausfälle und nur vier Ersatzspielern. Besonders die Reutlinger Defensive um die Innenverteidiger Jonas Vogler und Sladan Puseljic stand gegen den drittbesten Angriff der Liga (29 Tore) stabil, während Torhüter Marcel Binanzer mit glänzenden Paraden den Kasten sauber hielt.

In der Nachspielzeit lag sogar der Siegtreffer in der Luft: In einem Getümmel im Mannheimer Strafraum versuchten zweimal Marco Gaiser und einmal Luca Plattenhardt, den Ball im Tor unterzubringen - doch ein Mannheimer Spieler rettete auf der Linie.

SSV-Stürmer Meiser vergibt freistehend vor dem Tor

Reutlingen startete druckvoll in die Partie und hätte bereits in der zweiten Minute durch Riccardo Gorgoglione in Führung gehen können, doch ein Mannheimer klärte nach einem Fehler des VfR-Torwarts Michel Witte auf der Linie. Ab etwa der 20. Minute übernahmen die Gastgeber das Spielgeschehen, doch auch der SSV blieb gefährlich – so vergab Jonas Meiser nach etwa einer halben Stunde die größte Chance, als er nach Vorarbeit von Luca Meixner aus acht Metern freistehend über das Tor schoss. Auf der anderen Seite hielt Binanzer seinen Kasten mit drei starken Paraden sauber.

In der zweiten Halbzeit dominierte zunächst Mannheim, ohne klare Chancen zu erspielen. Der SSV kam jedoch in der Schlussviertelstunde wieder auf und hatte in der 85. Minute durch Yannick Toth eine weitere Möglichkeit, als sein Schuss knapp am Tor vorbeistrich.

Mit dem dritten Unentschieden in Folge bleibt der SSV Reutlingen auf Platz 13 der Oberliga-Tabelle. Am kommenden Samstag (14:30 Uhr) empfängt das Team von Trainer Strehmel den Tabellenletzten FC 08 Villingen II zum richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf. (GEA)