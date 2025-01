Wie viele Mutscheln werden von Bäckern am Reutlinger Mutscheltag produziert?

Am Mutscheltag werden in den Backstuben der Reutlinger Bäcker Mutscheln am laufenden Band hergestellt.

REUTLINGEN. Wenn der Wächter vom Turm bläst, das Luisle nacket und der Entenschiss lang ist, dann ist Mutscheltag in Reutlingen. Immer am Donnerstag nach Dreikönig wird in geselliger Runde in Gasthäusern und den eigenen vier Wänden um die traditionellen Mutschel, die es in dieser Form nur in Reutlingen gibt, gewürfelt. Doch bevor die Spiele beginnen können, müssen die Mutscheln gebacken werden. Schon vor dem Mutscheltag herrscht in den Reutlinger Bäckereien Hochbetrieb, am eigentlichen »Festtag« erreicht die Nachfrage ihren Höhepunkt.

Ein GEA-Leser wollte es genau wissen: Wie viele Mutscheln werden am Mutscheltag von Reutlinger Bäckern produziert? Der GEA hat bei der Suche nach einer Antwort bei allen Bäckereien mit Filialen in Reutlingen oder den Teilgemeinden angefragt und die Rückmeldungen zusammengetragen.

Bäcker Berger stellt die meisten Mutscheln her

Fangen wir mit dem größten Batzen an: 5.000 Mutscheln gehen allein bei der Bio-Bäckerei Berger im Hauptgeschäft sowie den fünf Filialen am Mutscheltag über die Theke, sagt Chef Hubert Berger. Rund 2.500 Mutscheln stellt das Bäckerhaus Veit aus Bempflingen für die Filialen in Reutlingen und Sickenhausen her, wie die Marketing-Abteilung mitteilt. Die Bäckerei Keim aus Mittelstadt meldet für ihre Standorte in und um Reutlingen etwa 1.700 Mutscheln.

Zwischen 1.500 und 2.000 Mutscheln fertigt die Bäckerei Bayer in Mittelstadt und Oferdingen, erklärt Inhaber Martin Bayer. Das Café Bäcker Mayer aus Kohlberg produziert und verkauft in seinen drei Reutlinger Fachgeschäften »rund 1.400 Mutscheln in verschiedenen Größen«. Von der Bäckerei Bosch in Betzingen werden »grob geschätzt« 1.200 Mutscheln in fünf Größen direkt am Mutscheltag hergestellt.

Die Gomaringer Bäckerei Schmid produziert etwa 1.000 Mutscheln für ihre Fachgeschäfte in Reutlingen, Gönningen und Altenburg. Die vier Reutlinger Filialen sowie das Kaffeehaus der Bäckerei und Konditorei Padeffke aus Mössingen erhalten am Mutscheltag rund 700 Stück, so Geschäftsführer Dominic Padeffke.

Das Café Konditorei Sommer in der Wilhelmstraße stellt etwa 500 Mutscheln her, ebenso die Römersteiner Bäckerei BeckaBeck für ihre Filiale in der Markthalle. Die Tübinger Bäckerei Gehr liefert »400 bis 500 Stück« an die Filiale in Degerschlacht. Die Bäckerei Eberhard Stauch fertigt »300 bis 400 Mutscheln« für ihre Standorte in Oferdingen und Rommelsbach. Ganz genau sagen kann die Stückzahl dagegen die Reutlinger Bäckerei Café Kost: 240 Mutscheln sind fix eingeplant.

Je eine Mutschel für rund 15 Prozent der Bevölkerung

Eine Menge Mutscheln werden sicherlich auch in den drei Markt-Bäckereien in Reutlinger Edeka-Standorten verkauft. Aber das Unternehmen aus Offenburg ließ dem GEA bis Redaktionsschluss keine Antwort zukommen. Keine Zeit für eine Auskunft hatte der Reutlinger Bäcker Hans Wucherer - er war zu beschäftigt mit Mutschelbacken.

Von 13 Bäckereien, die zumindest eine Filiale in Reutlingen betreiben, hat der GEA die geschätzten Produktionszahlen bekommen. Bei Betrieben, die eine Spannweite genannt haben, wurde mit dem niedrigeren Wert gerechnet. Das Ergebnis: Mindestens 16.940 Mutscheln werden am Mutscheltag in und für den Verkauf in der Stadt hergestellt. Statistisch gesehen bedeutet das: Am Mutscheltag steht für rund 14,42 Prozent der 117.516 Einwohner der Stadt (Stand November 2024) je eine Mutschel bereit. (GEA)