Events und Spielanleitungen zum Reutlinger Mutscheltag

REUTLINGEN. Auf dem Marktplatz lädt die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH mit Aktionen dazu ein, die Mutschel-Tradition am Donnerstag, 9. Januar, lebendig zu halten. Auf dem Marktplatz rollen von 12 bis 15 Uhr XXL-Würfel und warten mit Preisen auf Passanten. Es gibt Mutschel-Gewinne und Gutscheine, die bei den Bäckereien Berger, BeckaBeck und Brot Kult eingelöst werden können. Die folgenden Einzelhändler schließen sich der Aktion an und überraschen ihre Kunden mit Mutschel-Gutscheinen, Postkarten und Ausmalbüchern: Trauringschmiede Reutlingen, Fotografie Gaby Höss, Gaststätte Gartentor, Modehaus Zinser, Wörner Dessous, Optik Reinhardt, Schuhhaus Nestel, Holz Braun und Dietterlein.

Am Nur-lieben-Stand auf dem Marktplatz gibt es kleine, liebevoll gestaltete Erinnerungsstücke wie Sticker, Buttons und Einmaltattoos im Nur-lieben-Stil. Für alle, die selbst Mutscheln backen möchten, liegen Postkarten inklusive Rezept bereit. Außerdem lädt der Stand dazu ein, Reutlinger Liebesgeschichten zu teilen und damit den Tag noch herzlicher zu gestalten. Ein Highlight für Kinder und Fotobegeisterte ist die lebensgroße Walking-Act-Mutschel, die von 12 bis 15 Uhr durch die Fußgängerzone wandert und für lustige Erinnerungsfotos sorgt. Wer ein leuchtendes, winterliches Fotomotiv bevorzugt, wird am Gartentor fündig. Dort steht eine riesige leuchtende Mutschel, die sich ideal für stimmungsvolle Schnappschüsse eignet.

Die Volksbank Reutlingen veranstaltet zusammen mit dem Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen (StaRT) den zweiten Volksbank Reutlingen-Mutschalabend. Ab 19 Uhr rollen beim Mutschelabend in der Volksbank Reutlingen die Würfel. Für Essen, Getränke und alles rund um das Mutschel-Spiel ist gesorgt. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Eingeladen sind alle Kunden, Mitglieder und Gäste, in der Hauptstelle der Volksbank Reutlingen, Gartenstraße 33, einen geselligen Abend zu verbringen. Tickets gibt es für zehn Euro. Der Betrag wird anschließend für ein gemeinnütziges Projekt gespendet. Anmeldung unter www.diebank.de/mutscheln.

In der »Alten Backstube« im Café Sommer wird ab 18 Uhr der Ofen für frische Mutscheln aufgeheizt. Beim Show-Backen zeigen die Bäckermeister live die Herstellung von Mutscheln und geben Tipps für das Formen einer Mutschel. Anschließend können das gezackte Mürbegebäck während des Spielens im Haus genossen werden. Infos zu Reservierungen gibt es auf der Homepage www.cafe-sommer.de/events.html.

Auch im Mehrgenerationenhaus (MGH), Mittnachstraße 211, wird am Donnerstag gemutschelt. Wer Freude hat am gemeinsamen Würfeln und am fröhlichen Beisammensein, ist eingeladen, ab 19 Uhr ins MGH zu kommen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung nicht nötig. Mutscheln und Getränke sind vorhanden – und über eine Spende freuen sich die Katharinengemeinde und der Verein Voller Brunnen.

Fünf beliebte Mutschel-Spiele

Kleine Hausnummer (drei Würfel): Hier gilt es, eine möglichst kleine Zahl herauszubekommen. Entweder spielt man nur je einen Wurf und ordnet die Zahlen so, dass die niederste Zahl herauskommt oder aber man wirft dreimal. Dann ist es gestattet, von jedem Wurf die am günstigsten scheinende Augenzahl liegenzulassen, um so schließlich zu einer möglichst niedrigen Nummer zu kommen.

Der Wächter bläst vom Turm (drei Würfel): In den Becher werden zwei Würfel gelegt und dann umgestülpt, die Würfel bleiben verdeckt liegen. Der dritte Würfel wird oben auf den Becherrand gelegt und vom Spieler heruntergeblasen. Man kann nun entweder die Augen aller drei Würfel zusammenzählen, wobei die niederste Zahl einen Strich erhält; oder aber es wird die Zahl der Augen unter dem Becher mit der Augenzahl des geblasenen Würfels multipliziert. Schließlich gilt es auch noch die Rechnung »hoch mal hoch durch nieder«. Das heißt die Augen des geblasenen Würfels werden mit sich selbst multipliziert (zum Beispiel 4 mal 4 = 16) und die so erhaltene Zahl durch die Gesamtzahl der vorher verdeckten Würfel dividiert. Der niederste erhält den Strich.

Nacket's Luisle (drei Würfel): Bei diesem Spiel gilt es, die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10 zuerst zu bekommen und dann wieder zu löschen. Und zwar gilt jede Zahl, die durch beliebiges Zusammenzählen sich ergibt. (Beispiel: 1, 2, 4. Aus diesen Augen ergeben sich die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Oder 3, 5, 6. Diese Zahlen ergeben 3, 5, 6, 8 und 9.) In gleicher Weise wird rückwärts gelöscht, wobei die Zahl 10 natürlich zweimal geworfen werden muss. Wer zuletzt fertig ist, erhält den Strich. - Bei diesem Spiel wird in der Regel nur eine größere Mutschel ausgespielt Gewinner ist, wer die wenigsten Striche hat.

Langer Entenschiss (drei Würfel): Hier gilt nur der Wurf, der gleichzeitig die Augen 1, 2 und 3 enthält. Wer keinen solchen Wurf hat, erhält einen Strich. Natürlich kann nach Vereinbarung auch zwei- oder dreimal geworfen werden.

Einsame Filzlaus (ein Würfel): Der erste Spieler setzt den umgestülpten Becher seinem rechte Nebensitzer vor, darf ihn aber nicht selbst lüften. Der Nebensitzer hebt den Becher und schaut nach der gewürfelten Augenzahl. Zeigt der Würfel eine 1, so erhält er einen Strich und gibt seinem Vormann den Würfel zurück. Dieser hebt den Becher auf. Bei einer 1 erhält auch dieser seinen Strich. Ist keine 1 darunter, wird das Spiel fortgesetzt. (GEA)