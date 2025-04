Sängerkranz Rommelsbach ehrt langjährige Mitglieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. »Seid zur Freundschaft bereit« hallt es am Sonntagvormittag klangvoll durch das Rommelsbacher Martin-Luther-Gemeindehaus, als der Männerchor des Sängerkranz Rommelsbach die diesjährige Ehrungsmatinee eröffnet. Das Lied aus dem Disney-Klassiker »Das Dschungelbuch« passe perfekt zum Gesangsverein, meint Vorstand Martin Tröster bei seiner Eröffnungsrede vor rund 90 Gästen: »Das Bund der Freundschaft hält auch unseren Verein zusammen«, weshalb es ihm besonders am Herzen liege, die langjährigen Mitglieder und Freunde des Sängerkranzes zu ehren.

Auch Reutlingens Erster Bürgermeister Robert Hahn nimmt an der Matinee teil und freut sich über die »traditionell gute Laune und ausgezeichnete Harmonie« in den Rommelsbacher Chören. Der Besuch des Bürgermeisters hat dabei einen ganz besonderen Grund: Marc Maier erhält für 40 Jahre aktive Teilnahme im Chor den Sängerring der Stadt. Maier, laut Hahn »ein hervorragender Bass, von dem man im ganzen Ort hört«, zeichne sich neben seinen stimmhaften Qualitäten vor allem durch jahrelange Unterstützung außerhalb der Chorproben und Auftritte aus. Am Weihnachtsmarkt steuert er jährlich selbst gemachte Kartoffelchips bei und unterstützt tatkräftig beim Auf- und Abbau an Feiertagen und Events. »Jeder Verein lebt von Menschen wie Marc, die sich über ihr Hobby hinaus engagieren«, sagt auch Vorstand Tröster.

Weitere geehrte Jubilare 20 Jahre aktiv: Sabine Schurr

25 Jahre Mitgliedschaft: Melanie Gärtner & Andreas Bierlmeier

30 Jahre aktiv: Andreas Almendinger

60 Jahre Mitgliedschaft: Siegfried Kaiser & Walter Thumm

Besonderen Applaus der Gäste erhalten auch Edwin Raiser und Fritz Braun für 70 Jahre Zugehörigkeit im Sängerkranz. »Dass ich so lange dabei sein werde, hätte ich natürlich nie gedacht«, erzählt Braun lachend. In seiner Jugend hatten er und seine Freunde nach einer weiteren Freizeitbeschäftigung neben dem Rommelsbacher Fußballverein gesucht »und damals gab es sonst nur noch den Chor«, blickt Braun zurück. Edwin Raiser war zwar nicht Teil der Fußballtruppe, aber entschloss sich als jahrelanger »Kumpel« von Braun mitzukommen. »Das war ganz spontan«, berichtet Raiser, »wir saßen zusammen und haben dann entschieden: Heute sind wir Sänger.« Anders als Braun war ihm dagegen schnell bewusst, dass er wohl noch lange Teil der singenden Familie bleiben wird. In den vergangenen 70 Jahren haben die beiden »große Freundschaften und starken Zusammenhalt« innerhalb des Sängerkranzes erlebt.

Für die Musik am Vormittag sorgen sowohl der Männerchor mit Liedern wie dem Irischen Folksong »The Rose of Tralee« als auch der gemischte »No Limit«-Chor mit der Schwaben-Hymne »Mir im Süden«. Zum Abschluss performen beide Gruppen gemeinsam Udo Jürgens' »Es ist Zeit für Liebe«, worauf der Name gleich Programm ist, als die Jubilare mit Geschenkkörben, Urkunden und reichlich Umarmungen nochmals gewürdigt werden. (GEA)