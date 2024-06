Warum ein Reutlinger Parkhaus Tag und Nacht leuchtet

Leuchtet weithin sichtbar in der Dunkelheit: das Parkhaus der Deutschen Post/DHL im Reutlinger Gewerbegebiet Mark-West. So hat es ein GEA-Leser fotografiert.

REUTLINGEN. Das neue Parkhaus der Deutschen Post/DHL Group im Reutlinger Gewerbegebiet Mark-West sorgt für Aufsehen. Bisweilen vor allem nachts. Dann ist die Beleuchtung in und an dem mehrstöckigen Gebäude dafür verantwortlich, dass es sich von der anderen Bebauung dort deutlich abhebt. Auch aus der Ferne. Ein GEA-Leser machte einen nächtlichen Schnappschuss und schrieb dazu: »Egal zu welcher Zeit ich daran vorbeikomme (abends, mitten in der Nacht, früh am Morgen, mittags). Es ist bei weitem das hellste Objekt in diesem Gebiet. Selbst wenn man von Degerschlacht nach Betzingen fährt, kann man es deutlich leuchten sehen.«

Gleichzeitig warf er die Frage auf, warum bei einem solch neuen Gebäude offensichtlich das Energiesparen keine große Rolle zu spielen scheint. Der Betreiber könne doch - so der Vorschlag - beispielsweise Bewegungsmelder einsetzen, die das Licht nur dann einschalten, wenn das Parkhaus auch tatsächlich genutzt werde. Besorgt fügt er hinzu: »Nicht zuletzt für die Umwelt mit den Insekten ist das irrsinnig, ganz zu schweigen von der ‚verbrannten‘ Energie.«

Das recht neue Parkhaus der Deutschen Post in der Reutlinger Allmendstraße, von viel Sonnenlicht beschienen. Foto: Ralf Rittgeroth Das recht neue Parkhaus der Deutschen Post in der Reutlinger Allmendstraße, von viel Sonnenlicht beschienen. Foto: Ralf Rittgeroth

Der GEA konfrontierte den Betreiber Deutsche Post/DHL mit den Leserfragen und erhielt Antworten, die deutlich machten, dass das Problem bereits erkannt wurde. So hieß es: »Das Parkhaus war nach Inbetriebnahme einige Monate durchgehend beleuchtet.« Das habe an einem Fehler in der automatischen Steuerungstechnik gelegen. Es habe zudem länger als erwartet gedauert, bis ein »externer Anbieter« den Fehler behoben habe. Zusätzlich sei ein weiterer »manueller Fehler« bei der Beleuchtung aufgetreten. Beide Fehler seien aber mittlerweile behoben, hieß es aus der Pressestelle der DHL-Group.

DHL ergänzt in seiner schriftlichen Stellungnahme, dass auf dem Gelände am Parkhaus Schichtbetrieb herrsche. Es werde Tag und Nacht gearbeitet und auch an den Wochenenden. Deshalb sei eine entsprechende Beleuchtung des Parkhauses »aus Arbeitsschutzgründen unbedingt erforderlich.« Das Parkhaus, das erst 2023 in Betrieb ging und nur von Mitarbeitern der Deutschen Post/DHL genutzt werden darf, sei nach dem 10. Mai allerdings so eingerichtet, dass es »jetzt nur noch bedarfsgerecht beleuchtet wird.«

Selbst wenn die Sonne hell scheint, brennt im Parkhaus immer noch das Licht. Laut Auskunft des Betreibers werden die Lichter allerdings mittlerweile gedimmt und angeblich auch ganz ausgeschaltet. Foto: Ralf Rittgeroth Selbst wenn die Sonne hell scheint, brennt im Parkhaus immer noch das Licht. Laut Auskunft des Betreibers werden die Lichter allerdings mittlerweile gedimmt und angeblich auch ganz ausgeschaltet. Foto: Ralf Rittgeroth

Gleichzeitig wies der Sprecher von DHL darauf hin, dass im neuen Parkhaus modernste und energiesparende LED-Beleuchtungstechnik eingebaut worden sei. Diese sei auch im Bedarfsfall dimmfähig. Das heißt, die Stärke der Beleuchtung kann dadurch heruntergefahren werden. Dazu teilte DHL mit: »Nachts beträgt die Lichtstärke etwa 200 Lux. Mit der Morgendämmerung regelt die Beleuchtung sukzessive runter. Sobald das Tageslicht 200 Lux erreicht und kein Kunstlicht mehr erforderlich ist, schaltet die Beleuchtung komplett ab.«

Ein Unternehmenssprecher von DHL berichtete davon, dass es auch den Mitarbeitern bereits aufgefallen sei, dass das Parkhaus dauerhaft zu hell beleuchtet sei. Sie hätten ähnliche Fragen gestellt, wie der GEA-Leser. Umweltschutz und Energiesparen sei der DHL wichtig und man habe sich selbst hohe Standards gesetzt. Zudem gebe es eine entsprechende Unternehmensstrategie mit dem Titel: »Nachhaltigen Wandel gemeinsam angehen«.

Betreiber Deutsche Post hat Verbesserungen auf den Weg gebracht

Jedenfalls scheint der Deutschen Post, das Problem mit der zu hellen Beleuchtung auf den Nägeln zu brennen. Denn der Unternehmenssprecher äußerte sich zuversichtlich, »dass wir der Bevölkerung hier nicht mehr negativ oder gar verschwenderisch auffallen.« Die Hausservice-Kräfte seien angewiesen, die Beleuchtung über die Jahreszeiten und sich ändernden Sonnenstunden entsprechend anzupassen. (GEA)