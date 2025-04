55-Jähriger stürzt in Sickenhausen mit E-Scooter und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Am frühen Samstagabend ist es in Reutlingen-Sickenhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters gekommen. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem E-Scooter die Nibelungenstraße, von Sickenhausen in Fahrtrichtung Sickenhäuser Straße. Etwa 200 Meter nach dem Ortsende von Sickenhausen kam der E-Scooter-Fahrer im Bereich eines leichten Gefälles nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und kam neben der Fahrbahn zum Liegen.

Zeugen, die den Sturz beobachtet hatten, setzten sofort die Rettungskette in Gang und führten bei dem Schwerstverletzten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Der 55-Jährige wurde durch den verständigten Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Trotz eines zum Unfallzeitpunkt getragenen Helms hatte der E-Scooter-Fahrer jedoch so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er wenige Stunden nach dem Unfall in der Klinik verstarb. Im Rahmen der verkehrspolizeilichen Ermittlungen konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. Eine technische Untersuchung des im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellten E-Scooters steht noch aus. (pol)