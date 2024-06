Voten mit Gewinn-Chance: Welcher Film soll das Reutlinger Open-Air-Kino eröffnen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von der Sozialkomödie in Schwarz-Weiß zur Märchenpersiflage: Die Redaktion schlägt dieses Jahr fünf Filme vor, unter denen die GEA-Leser und Nutzer von gea.de ihren Favoriten für den Auftaktabend des diesjährigen Reutlinger Kino-Open-Airs im Spitalhof auswählen sollen.

Vorschlag 1: Morgen ist auch noch ein Tag

Rom, 1946: Für Frauen sind die Jahre nach der Befreiung vom Faschismus noch immer voller Repressionen. In ihrem Regiedebüt, das im April zum Arthaus-Publikumshit wurde, mischt Paola Cortellesi Drama und Komödie, erzählt lakonisch vom langen Weg zur Emanzipation. Die Schauspielerin und Co-Autorin des Schwarzweißfilms spielt Delia, Ehefrau und dreifache Mutter, die mit kleinen Jobs die Haushaltskasse aufbessert. Seine Rolle als Ernährer untermauert ihr Mann Ivano (Valerio Mastandrea) mit Gewalt. Bis sie den Mut findet, für ein besseres Leben zu kämpfen – nicht nur für sich selbst.

Wenn Sie am 8. August die italienische Tragikomödie »Morgen ist auch noch ein Tag« (118 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

01378 78070-01(0,50 Euro pro Anruf)

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 2: Es sind die kleinen Dinge

Mit Michel Blanc (»Sie sind ein schöner Mann«) und Julia Piaton (»Monsieur Claude und seine Töchter«) in den Hauptrollen blickt das filmische Kleinod von Mélanie Auffret in ein kleines bretonisches Dorf, das sich mit Witz und Elan übermäßiger Bürokratie entgegenstellt. Alice ist Lehrerin und Bürgermeisterin der 400-Seelen-Gemeinde. Als der eigenwillige Émile mit 65 beschließt, in ihrer Klasse lesen und schreiben zu lernen, ist sie mehr als gefordert – zumal die Schule vor der Schließung steht. Ein beherztes Plädoyer für Gemeinschaft und Solidarität.

Wenn Sie am 8. August die französische Komödie »Es sind die kleinen Dinge« (90 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

01378 78070-02 (0,50 Euro pro Anruf )

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 3: Anatomie eines Falls

Justine Triet erzählt in dem raffinierten, sowohl mit einer Goldenen Palme 2023 in Cannes als auch in Locarno ausgezeichneten Film von einer spröden deutschen Schriftstellerin (Sandra Hüller), die sich vor einem französischen Gericht gegen den Vorwurf verteidigen muss, ihren Ehemann (Samuel Theis) vom Balkon des gemeinsamen Chalets in den französischen Alpen gestoßen und damit getötet zu haben. Oder war es Selbstmord? Ein Unfall? Im Ringen um die Frage, was geschehen ist, entwickelt sich der Film zum packenden Beziehungsdrama. Private Widersprüche stehen den unerbittlichen Erfordernissen eines Indizienprozesses gegenüber.

Wenn Sie am 8. August das französische Beziehungsdrama »Anatomie eines Falls« (151 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

01378 78070-03 (0,50 Euro pro Anruf )

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 4: Argylle

Je besser der Spion, desto perfekter die Illusion. Entsprechend diesem Leitmotiv fühlt sich der Zuschauer in dieser spritzig-witzigen Action-Komödie gefühlt alle 15 Minuten in einem anderen Film. Regisseur Matthew Vaughn (»Layer Cake«, »Kingsman«) katapultiert die Spionage-Bestseller-Autorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard) wahlweise zusammen mit ihrem fiktiven Helden Aubrey Argylle (Henry Cavill) oder dem echten Spion Aidan Wilde (Sam Rockwell) in sich ständig wandelnden Szenarien und in bester High-Speed-Bond-Manier mindestens ein Mal rund um den Globus. Ein cleveres, unterhaltsames Spiel mit Realität und Identität.

Wenn Sie am 8. August die US-Action-Komödie »Argylle« (139 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

01378 78070-04(0,50 Euro pro Anruf )

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 5: Chantal im Märchenland

Chantal (Jella Haase), ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep (Gizem Emre) geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social-Media-Gimmick halten, in die Welt der Märchen. O Freude: Als Prinzessin kann man doch den besten Content generieren, oder? Doch während sie den Weg nach Hause suchen, stellt die freche Göre fest, dass im Reich der Drachen und Feen vieles anders läuft, als wir es aus den Geschichten der Gebrüder Grimm kennen.

Wenn Sie am 8. August die deutsche Persiflage »Chantal im M Märchenland« (123 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

01378 78070-05 (0,50 Euro pro Anruf )

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)