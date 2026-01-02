Vor 25 Jahren in Reutlingen: Weltrekord zu Jahresbeginn

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wir schreiben den 2. Januar 2001. Das neue Jahr beginnt mit einem 30-minütigen Feuerwerk und einem Weltrekord im Kartenspiel "Tichu". Volle 24 Stunden lang "kämpften im Haus der Jugend 44 Teens und Twens um Sieg und Punkte. 27 von ihnen hielten über die gesamte Zeit die Stellung, 17 weitere nahmen zeitweise an den Partien teil und verstärkten damit das Feld. Erlaubt waren in diesem Rund-um-die-Wettbewerb nur kurze Verschnaufpausen.

Veranstalter war die Reutlinger Spielwerkstatt, die mit dem 24-Stunden-Turnier ins Guinness-Buch der Rekorde will. Der eingetragene Verein mit regelmäßigen Treffen im Haus der Jugend widmet – wie im GEA berichtet – dem noch jungen Kartenspiel Tichu besondere Aufmerksamkeit.

Kein Wunder, dass die Gastgeber im Turnier sehr gut abschnitten: Mit dem Sieger Hans-Georg Schellinger aus Eningen sowie Frank Hablizel auf Rang 3 und Roland Klein auf Rang 5 belegten sie drei Spitzenplätze, die Plätze 2 und 4 gingen an Marcus Ludwig aus Gießen und Stefan Hausmann aus Tübingen.

Tichu verbreitet sich seit rund fünf Jahren verstärkt in Südwestdeutschland sowie in der Schweiz, der Heimat seines Erfinders Urs Hostettler. Zum Reutlinger Rekord-Turnier waren Gäste zum Teil von weit her angereist, unter anderem aus Bern und Wiesbaden sowie aus Göttingen. (GEA/ekü)