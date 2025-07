Vier neue Tempo-30-Abschnitte für Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die konservative Gemeinderatsmehrheit hat wie berichtet in der vorvergangenen Sitzung die Vorschläge der Stadtverwaltung zur Fortschreibung des Lärmaktionsplanes abgelehnt. Die Verwaltung hat jetzt in der jüngsten Sitzung eine Mitteilung vorgelegt, in der sie aus den insgesamt 26 vorgesehenen Maßnahmen fünf herausgenommen hat, die sie als verkehrsrechtliche Anordnung umsetzen wird.

Zähes Ringen um den Lärmschutz

Auf der Riedericher Straße in Mittelstadt wird zwischen Wieslenstraße und der Straße Am Wieslenbach Tempo 30 angeordnet. In Betzingen bekommt ein 180 Meter langer Abschnitt auf der Jettenburger Straße, auf dem heute noch 50 gefahren wird, ebenfalls 30 verordnet.

In Reicheneck soll die Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt künftig nachts auf 30 gedrosselt werden. Die Sondelfinger Straße bekommt aus Lärmschutzgründen ganztags Tempo 30. Auf der B28 in Richtung Tübingen wird der Tempo-80-Abschnitt vom Hohbuchknoten Richtung Betzingen um 200 Meter verlängert.

Das zähe Ringen um den Lärmschutz in der Stadt wird weitergehen. Die konservative Mehrheit im Rat wehrt sich gegen zu viel Verkehrsberuhigung in der Stadt. Georg Leitenberger (FWV) verlangte in der jüngsten Sitzung, die Mitteilung zum Tagesordnungspunkt zu erheben. In der Sitzung am 22. Juli wird der städtische Vorstoß nun zweifellos wieder für viel Diskussionsstoff sorgen. (GEA)