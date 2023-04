»Trauriger Rekord«: Neun Kilo schwere Katze im Reutlinger Tierheim abgegeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Reutlinger Tierheim ist eine außergewöhnlich dicke Katze abgegeben worden. Neuzugang Nala bringt 8,8 Kilogramm auf die Waage, schreibt der Tierschutzverein in den sozialen Netzwerken, »ein trauriger Rekord«. Den absoluten Gewichtsrekord des Tierheims hat Nala aber nicht geknackt. Den hält immer noch Kater Herr von Bödefeld, der vor fast genau zwei Jahren 14,55 Kilogramm wog. »Aber da Nala deutlich kleiner ist, ist das vom Verhältnis her vergleichbar extrem«, erklärt Katzenpflegerin Antje Maulick. Nala sei eine »normal große Hauskatze«, die regulär vier bis fünf Kilogramm wiegen sollte.

Die Pfleger waren sogar überrascht, dass es Nala es »nur« auf etwa neun Kilogramm bringt. »Es sah eher nach zehn bis zwölf Kilo aus«, sagt Maulick. In den ersten Tagen nach der Ankunft habe die zwölf Jahre alte Katze »erstmal gelitten«. Sie sei in der ungewohnten Umgebung »noch ein bisschen durcheinander« und wolle nichts fressen. »Aber eine Nulldiät ist auch schlecht, weil sonst die Leber anfängt zu verfetten«, erklärt die Expertin. Ziel sei es nun, dass Nala wieder normal frisst. »Was dann ansteht, ist ein Diätfutterplan und vor allem ein Fitnessprogramm.« Bisher bewegt sich die Katze nur am Boden, weil sie es nicht schafft, irgendwo hinaufzuspringen.

Nalas besonderes Talent: schlafen

Bisher hat Nala sich in ihrem Leben wenig bewegt, die sie nur in einer Wohnung gelebt habe. »Außerdem hat sie immer nur Leckereien zu fressen bekommen«, sagt Maulick. Abgegeben worden ist sie nur, weil ihr Besitzer gestorben ist. Die Angehörigen haben bei der Übergabe angegeben, dass Nalas besondere Eigenschaft »schlafen« sei. »Sie hat aber einen ganz guten Eindruck gemacht und sah nicht ungepflegt aus.« Langsam werde sie auch etwas zutraulicher.

Wenn sich Nala im Tierheim etwas eingelebt hat, sollen in der nächsten Woche ausführlich untersucht werden. »Wir werden nachsehen, ob ihre Zähne in Ordnung sind und ihr Blut abnehmen«, sagt Maulick. »Wir hoffen, dass die Arme noch kein Diabetes hat.« Die Stoffwechselerkrankung ist eine Gefahr für Katzen, die von Übergewicht ausgeht. Eine andere ist Arthrose. »Bei so einem hohen Gewicht machen die Gelenke irgendwann Probleme.«

Maulick ist optimistisch, dass Nalas massives Übergewicht noch auf ein verträgliches Maß reduziert werden kann. Herr von Bödefeld hat es vorgemacht. Nachdem der Kater ein »gutes Zuhause gefunden hat«, habe sich sein Gewicht bei rund zehn Kilogramm eingependelt, sagt die Katzenpflegerin. »Er ist immer noch kräftig, aber es geht ihm damit gut.« (GEA)