Hilferuf vom Reutlinger Tierheim: Futter geht aus

Futterspenden können an die Katzenstation des Tierheims Reutlingen geschickt werden (Im Stettert 1-3, 72766 Reutlingen). Informationen zu Geldspenden gibt es auf der Facebook-Seite der Organisation. Interessenten für eine Pflegestelle erhalten weitere Informationen auf der Katzenstation per E-Mail an katzen@tierschutzverein-reutlingen.de oder Telefon 0712114480660. (GEA)