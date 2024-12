Die neue Kreuzung an der Stadtautobahn zur Justinus-Kerner-Straße ist in Reutlingen feierlich seiner Bestimmung übergeben worden.

So sieht er aus, der nagelneue Anschlussknoten für die Justinus-Kerner-Straße an die Schieferstraße B 28, der von (von links) Frank Bader, Angela Weiskopf, Thomas Keck und Lars Grüttner feierlich seiner Bestimmung übergeben wurde. Foto: Norbert Leister So sieht er aus, der nagelneue Anschlussknoten für die Justinus-Kerner-Straße an die Schieferstraße B 28, der von (von links) Frank Bader, Angela Weiskopf, Thomas Keck und Lars Grüttner feierlich seiner Bestimmung übergeben wurde. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.