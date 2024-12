Juroren für Publikumsjury im Theater Die Tonne gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einst ist es als deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt gestartet, inzwischen ist das jährliche Solo-Festival mit seiner inhaltlichen und ästhetischen Vielfalt längst zur festen Institution im Reutlinger Spielplan geworden. Das Theater Die Tonne macht vom 25. Januar bis zum 2. Februar zum 14. Mal die Bühne frei für eine abwechslungsreiche Palette kuratierter Solostücke aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Hier wollen Spieler und Spielerinnen in Produktionen unterschiedlichster Couleur das Publikum ganz alleine im Tonnekeller oder auf einer der beiden Saalbühnen einen kompletten Abend lang in ihren Bann schlagen. Jedes dieser sparten- und Genre übergreifenden Gastspiele verdeutlicht die faszinierenden Möglichkeiten eines Schauspielsolos: eine bewegende Geschichte zu vermitteln, alle Facetten der Kunst auszuspielen, die Zuschauenden zu begeistern, zum Nachdenken anzuregen, zu berühren und aufzuwühlen.

Jeder kann sich um den Juryplatz bewerben

Der Festivalpreis wird auch diesmal wieder von einer eigens zu diesem Zweck besetzten fünfköpfigen Publikumsjury verliehen. Jeder, der Lust hat, kann sich um einen Juryplatz bewerben. Voraussetzung für die Jurytätigkeit ist der Besuch aller sechs Monospektakel-Vorstellungen – für Jurymitglieder selbstverständlich kostenfrei. Im Anschluss an die letzte Vorstellung kommt die Jury in einer Sitzung zusammen, in der der Siegestitel gewählt wird. Ansprechpartner für Interessierte, die sich als Juror am Festival beteiligen möchten, ist Michel op den Platz. (eg)

op-den-platz@theater-reutlingen.de 07121 937711