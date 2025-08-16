Stadtradeln im Kreis Reutlingen: Teilnehmer fahren 1,3 Millionen Kilometer

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Über 1,3 Millionen Radkilometer und mehr als 5.600 Radlerinnen und Radler: Mit dieser Bilanz ist das Stadtradeln in Landkreis Reutlingen zu Ende gegangen. Die Fahrradbegeisterten legten im Aktionszeitraum über 89.000 Fahrten mit dem Rad zurück und sparten somit insgesamt bis zu 216 Tonnen CO 2 ein.

In Kooperation mit der Initiative Radkultur hat der Landkreis Reutlingen vom 22. Juni bis zum 12. Juli zum achten Mal am internationalen Wettbewerb Stadtradeln für mehr Klimaschutz und Radverkehr teilgenommen. Mit dabei waren 22 Kommunen, so viele wie noch nie: Bad Urach, Dettingen an der Erms, Engstingen, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hohenstein, Lichtenstein, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pliezhausen, Reutlingen, St. Johann, Trochtelfingen, Walddorfhäslach, Wannweil, Pfronstetten, Römerstein und Zwiefalten.

Rekordbeteiligung

Landrat Dr. Ulrich Fiedler zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen: »Das diesjährige Stadtradeln hat erneut gezeigt, wie groß die Begeisterung im Landkreis Reutlingen für gemeinsames Radfahren ist. Wir freuen uns, dass die Ergebnisse des Vorjahres übertroffen wurden. Mit jedem Kilometer, den wir mit dem Fahrrad zurücklegen, stärken wir unsere Gesundheit und die Gemeinschaft und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz.«

Die Stadt Reutlingen ist mit fast 500.000 Kilometern bei den Gesamtkilometern pro Kommune ganz vorne. Die Stadt Metzingen belegt mit rund 130.000 Kilometern den zweiten Platz. Bei den durchschnittlichen Kilometern pro Einwohnern liegt Trochtelfingen ganz vorne mit 9,76 Kilometern pro Einwohner, gefolgt von Pfronstetten mit durchschnittlich 9,25 Kilometern pro Person.

Bei den Teams setzt sich das Podest aus den Gruppen »Wafios AG & Family« (50.211 Kilometer), »Pfullingen radelt« (32.155 Kilometer) und der Stadtverwaltung Reutlingen (25.877 Kilometer) zusammen.

Der Landkreis Reutlingen verleiht auch in diesem Jahr wieder Preise, die unter allen Radlern verlost werden. Zu gewinnen gibt es acht Gutscheine über 40 Euro für einen Fahrradhändler der Wahl im Landkreis Reutlingen sowie 15 kleine Überraschungspäckchen. Die ausgelosten Teilnehmer werden bis Ende September per E-Mail kontaktiert.

In der Kategorie »Schulen« belegen die Freie Evangelische Schule (FES) Reutlingen (62.513 Kilometer) und die Werdenbergschule Trochtelfingen (32.264 Kilometer) die ersten beiden Plätze.

Unter allen teilnehmenden Schulen wurden zwei Radchecks verlost. Weiterhin wurden unter allen Teams mit mindestens 50 Fahrten sechsmal 80 Euro für die Klassenkasse verlost. Auch die Schülerinnen und Schüler werden bis Ende September über ihren Gewinn informiert.

Begleitend zur Aktion gab es Veranstaltungen rund ums Radfahren: etwa verschiedene Sterntouren durch den Landkreis zum traditionellen Spaghetti-Essen des SV Böttingen, die »Tour de Gmoidle« in Pfronstetten oder der kostenlose Radcheck mit Codierungsaktion des ADFC in der Reutlinger Planie. (a)