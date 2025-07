Fahrradklima in Reutlingen: Viele Radler haben Angst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Rang 13 von 42 Städten der Ortsgröße 100.000 bis 200.000 Einwohner: Mit der Durchschnittsnote 3,9 hat Reutlingen im ADFC-Fahrradklima-Test 2024 exakt das gleiche Ergebnis wie beim letzten Groß-Check 2022 erreicht. 324 Teilnehmer haben online mitgemacht. 27 Fragen waren zu beantworten.

Besonderes Gefallen finden die »in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen«: Note 2,7 dafür – der beste Durchschnittswert, den die Reutlinger Teilnehmer an der Befragung überhaupt vergaben.

Die »Erreichbarkeit des Stadtzentrums« (2,9) folgt auf Platz zwei. Auch die »Fahrradförderung in letzter Zeit« schneidet mit der Note 3,1 ordentlich ab: 8 Prozent der Befragten vergaben hier sogar ein Sehr gut. Doch dann kippen die Bewertungen schnell gen ausreichend. Die schlechtesten Noten gibt es für die »Falschparkenkontrolle auf Radwegen« (4,7), die »Führung an den Baustellen« (4,7) und die »Breite der Radwege« (4,9).

Gerade noch ausreichend (4,4) erhält im Schnitt das Sicherheitsgefühl: 26 Prozent der Reutlinger Teilnehmer geben eine schlechte Vier, fast die Hälfte sogar eine Fünf oder Sechs.

Autofahrer überholen zu eng

Reutlingen macht damit allerdings keine Ausnahme: Der Schnitt in den vergleichbaren Städten liegt bei Note 4,3. Und: Das Unsicherheitsgefühl ist in allen Stadtkategorien ein dominierendes Thema.

Auch in Reutlingen räumen 83 Prozent der Umfrage-Teilnehmer der Sicherheit die höchste Priorität ein, gefolgt vom Thema »Akzeptanz von Radfahrern als Verkehrsteilnehmende«. Beides spiegelt sich in einer anderen Unterkategorie wider, mit der wohl jeder Stadtradelnde konfrontiert ist: »zu enges Überholen der Autofahrer«. Note 4,7 im Schnitt heißt en détail: 83 Prozent der Befragten vergaben hier die Noten vier, fünf und sechs.

Der ADFC Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist mit über 240.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrer in Deutschland und weltweit. Alle zwei Jahre ruft er mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums zum Fahrradklima-Test auf. Beim 11. Durchlauf haben rund 213.000 Personen in über tausend Orten in sechs Größenklassen abgestimmt – damit sind laut ADFC 65 Prozent der Bevölkerung repräsentiert. »Was uns weiter Sorgen macht, ist das Thema Sicherheit. Mehr als zwei Drittel der Radfahrer fühlen sich im Straßenverkehr nicht sicher«, beklagt ADFC-Bundesvorsitzender Frank Masurat und fordert: »An Hauptverkehrsachsen und Landstraßen braucht der Radverkehr eigene, separate Führung, eingebunden in ein zusammenhängendes Radwegenetz.« Die Kommunen bräuchten indes »Mut zur Veränderung und eine verlässliche, langfristige Förderung von den Ländern und vom Bund.« (GEA)

Die Fahrradförderung kommt in der Wahrnehmung an, ansonsten sieht Holger Bergmann fast nur »furchtbar schlechte Noten« – was das Vorstandsmitglied des ADFC Kreisverbands Reutlingen als »nicht verwunderlich« bezeichnet. Es mangele in der Stadt vor allem am Tempo bei Planung und Umsetzung. Im Jahr 2024 seien lediglich 300 Meter Planie und 700 Meter Paul-Pfizer-Straße als Fahrradstraßen umgestaltet worden. Derweil im Prioritätennetz des Masterplans Radverkehr 23 Kilometer der Ertüchtigung – vornehmlich als Fahrradstraße – harren. Es brauche dringend mehr Planstellen im Rathaus, findet Bergmann.

Ein Kilometer Fahrradstraße neu in 2024 in Reutlingen

Die teils miesen Noten seien allerdings kein spezielles Reutlinger Phänomen, betont auch er. Und nicht für alles sei die Stadtverwaltung zuständig. Die Bundesverkehrspolitik sei gefragt. Es müssten mehr Zuschüsse fließen – in den Radverkehr, die Verkehrswende insgesamt. Die Straßenverkehrsordnung müsse den Kommunen mehr Freiraum lassen, etwa bei der Tempo-30-Anordnung. Auch Fußverkehr und ÖPNV sollten besser gefördert werden: »Wir müssen etwas anbieten, dann können wir auch den Autoverkehr reduzieren.«

Wie ambitionierte Fahrradpolitik wahrgenommen wird, zeigt der Nachbar. Tübingen hat sich in seiner Größenklasse endgültig an die Spitze gearbeitet. Durchschnittswertung: Note 2,7. (GEA)