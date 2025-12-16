Stadtbahn soll auf Reutlinger Gartenstraße fahren

Shared Space: Wenn die Stadtbahn auf der Gartenstraße fahren sollte, wird sie sich dort den Straßenraum mit Bussen und einzelnen Autos teilen.

REUTLINGEN. Der Reutlinger Gemeinderat hat sich am Dienstagabend mehrheitlich für die Gartenstraße als Innenstadt-Trasse der Regional-Stadtbahn ausgesprochen. Es gab 25 Ja-Stimmen: Linke, SPD, Grüne und FDP stimmten komplett dafür, die Freien Wähler bis auf Jenny Winter-Stojanovic, dazu Wolfgang Göbel und Udo Weinmann (CDU), und Oberbügermeister Thomas Keck. Anna Mylona (CDU) enthielt sich bei der Gartenstraße, die restlichen 15 Stadträte stimmten dagegen. Damit hat das Gremium eine verkehrspolitisch weitreichende Entscheidung getroffen, »ein Meilenstein im Projekt, ein bedeutender Schritt für die Zukunft«, so OB Keck.

Kurzer Spannungsmoment bei Abstimmung

Dass sich die Räte mehrheitlich für die Gartenstraße aussprachen, hatte sich schon bei einem GEA-Stimmungsbild im November abgezeichnet. Trotzdem hielten die Räte und die Zuschauer am Dienstag kurz den Atem an: Auf Initiative der CDU war vor der Gartenstraße noch über die Honauer Bahntrasse abgestimmt worden. Diese Trasse hatte 18 Ja-Stimmen erhalten (CDU, AfD, WiR, Winter-Stojanovic). Vertagungsanträge der AfD sowie ein Antrag auf namentliche Abstimmung fanden keine Mehrheit.

Auch bei den weiteren Streckenabschnitten auf Reutlinger Gemarkung folgten die Gemeinderäte schließlich mehrheitlich den Vorschlägen der Verwaltung: Für den Abschnitt zwischen den Haltepunkten Bösmannsäcker und Markwiesenstraße wählten sie die Führung über die Alte Bahntrasse (drei Nein-Stimmen), von der Markwiesenstraße nach Ohmenhausen die Route entlang der Landesstraße (fünf Nein-Stimmen), durch Ohmenhausen soll es eingleisig gehen (fünf Gegenstimmen). Auch über die Zweigleisigkeit in Ohmenhausen war zuvor auf Wunsch der linken Gemeinderatsfraktionen abgestimmt worden, das fand 17 Ja- und 24 Nein-Stimmen. (GEA)