Sonnenstrom mit Hilfe aus Reutlingen für Südafrika

KREIS REUTLINGEN. Obwohl es in Ulundi, Südafrika, regelmäßig zur Abschaltung des Stromnetzes kommt, kann die Verwaltung weiter ungestört arbeiten: Möglich macht dies die neue Photovoltaik-Batterispeicher-Anlage auf dem Gelände des Civic Buildings, die mit Unterstützung des Landkreises Reutlingen gebaut wurde. Ziel war und ist es, die verlässliche Stromversorgung für die Verwaltung von Ulundi zu verbessern. Gefördert wurde das Vorhaben mit rund 44.000 Euro durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) der Engagement Global gGmbH.

Einsatz für das Klima

Begleitend zum Bau der PV-Batteriespeicheranlage fanden verschiedene Veranstaltungen statt. Während bei Schulungen in Ulundi die Themen Energiesparen und erneuerbare Energien im Vordergrund standen, wurde im Landkreis Reutlingen die seit zwölf Jahren bestehende Freundschaft zu Ulundi in verschiedenen Formaten vorgestellt.

Besonders der »Solartag Bad Urach« fand bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der zwei achten Klassen des Graf-Eberhard-Gymnasiums Anklang. Dabei konnten sie ihre Englischkenntnisse an einer Vertreterin aus Ulundi ausprobieren und sich direkt mit ihr über das Leben von jungen Leuten in Südafrika, Ulundi und über das Solarprojekt austauschen.

Daneben wurde an Aktionsstationen viel über Solar- und Wasserstofferzeugung, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit geforscht. Unterstützt wurde das Team des Landratsamtes durch die Lehrkräfte der Schule, der Klimaschutzmanagerin der Stadt Bad Urach, der Klimaschutz-Agentur Landkreis Reutlingen sowie der Hochschule Reutlingen.

Für die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Reutlingen, Dr. Renate Kostrewa, die die Partnerschaft mit Ulundi seit 2003 betreut, liegt ein großer Mehrwert im Projekt: »Es wurde nicht nur einfach eine Solaranlage zur Eigenstromversorgung installiert und damit eine große Mangelsituation beseitigt, die Verwaltungsmitarbeitenden, die lokalen Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger Ulundis können sich selbst davon überzeugen, dass erneuerbare Energien als saubere Energiequelle dezentral funktionieren. Wir hoffen, dass sich viele Nachahmer in der Gemeinde finden werden.«

Die Freundschaft zwischen dem Landkreis Reutlingen und der Kommune Ulundi in KwaZulu-Natal im Nordosten Südafrikas besteht seit 2012. Seit Beginn ist es das Ziel, diese Partnerschaft als offenen Nachhaltigkeitsdialog mit einem fachlichen Austausch auf Augenhöhe zu gestalten.

Partnerschaft auf Augenhöhe

So wurde 2021 ein gemeinsames Handlungsprogramm als Ergebnis des Programms »Kommunale Klimapartnerschaft« der SKEW verabschiedet. Unter anderem wurde dort auch die Notwendigkeit einer sauberen, bezahlbaren Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften als wichtige Klimaschutzmaßnahme identifiziert, die jetzt unter anderem in der geförderten PV-Anlage auf dem Hauptverwaltungsgebäude in Ulundi begonnen wurde. (eg)

www.kreis-reutlingen.de/global-braucht-regional