So schlug sich Gönningen im TV bei »Stadt Land Quiz«

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Die Quizsendung »Stadt Land Quiz« hat Station in Gönningen gemacht. Das Fernsehteam rund um die Moderatorin Annette Krause schwärmte gemäß den Spielregeln der SWR-Show im Ort aus, um den Menschen ein oder mehrere Löcher in den Bauch zu fragen. Aber ganz im Ernst: Jede der Quiz-Sendungen hat ein ganz bestimmtes Thema und was würde besser zu Gönningen passen, als der Oberbegriff Blumen? Termingerecht zum zweiten Tulpensonntag in Gönningen strahlte der SWR die aufgezeichnete Quiz-Show im analogen Fernsehen aus.

Markenkern der Sendung ist, dass zwei Orte im Quiz-Duell gegeneinander antreten. Eine Kommune liegt immer in Baden-Württemberg und eine in Rheinland-Pfalz. In der jüngsten Sendung trat Gönningen gegen Dierdorf im Landkreis Neuwied an. Also Schwaben gegen Rheinländer.

Das Format ist sowohl für die Kandidaten, als auch für das Team der Sendung sportlich. Zu Mitspielern können im Grunde alle in den beiden teilnehmenden Orten werden. Denn Moderatorin und Kamerateam machen sich in den Straßen auf die Suche nach Menschen, um sie zum Teilnehmen zu bewegen. Mehrere Runden mit unterschiedlichen Fragen und Aufgaben gilt es zu bewältigen. Die Moderatorin traf im Reutlinger Ortsteil gleich auf zwei Gönningerinnen, die nicht nur gerne Quizkandidatinnen wurden, sondern sich auch mit Blumen ausgezeichnet auskannten. Sie legten mit vier richtigen Antworten und 100 Punkten gleich richtig los, während die Konkurrentinnen in Dierdorf nur 25 Punkte holten.

Moderatorin Annette Krause konnte Menschen auf den Straßen von Gönningen gewinnen, um beim Quiz rund um das Thema Blumen mitzuraten. Foto: ©SWR

Fester Bestandteil der Show ist es auch, Menschen, die im Ort eine ganz bestimmte Rolle spielen, ins Quiz miteinzubeziehen. In Gönningen waren das Ulrike Epp vom Vorstand der Gönninger Tulpenblüte und Rainer Ganzner vom Samenhandelsmuseum in Gönningen. Moderatorin Annette Krause stellte ihn als »die Seele des Museums« vor. Epp und Ganzner gaben einen Einblick in die Geschichte Gönningens und seine besondere Beziehung zu Blumen, durch den europaweiten Handel mit Sämereien. Ulrike Epp berichtete dabei davon, dass ihre Familie bereits seit 1854 im Samenhandel tätig war und sie es in der fünften Generation fortführt. »Ich mache das etwas anders als meine Vorfahren, aber ohne Blumen und ohne Saatgut könnte ich nicht sein«, sagte sie in die Kameras.

Beide sollten im später folgenden Quiz-Finale noch mit Wissen und Hirnschmalz für Gönningen um Punkte kämpfen. Doch zunächst ging es für sie auf die »Suche nach dem Ortsbild« - ein weiterer fester Bestandteil der Sendung. Epp und Ganzner bekamen ein zuvor aufgenommenes Foto eines ganz bestimmten Details im Ortsbild von Gönningen und die Aufgabe, dieses Detail binnen fünf Stunden zu finden.

Knappe Entscheidung im Finale

Die gleiche Aufgabe bekamen natürlich auch die Kandidaten beim Quiz-Konkurrenten Dierdorf. Solange die Suche lief, begab sich die Moderatorin mit ihrem Kamerateam wieder auf die Straßen in Gönningen und stellte den Menschen Fragen zu Musikstücken mit dem Thema Blumen und auch Bilderrätsel galt es zu knacken. Bevor es mit Ulrike Epp und Rainer Ganzner ins entscheidende Finale ging, hatten beide nach einigem Suchen das Bildmotiv - eine in Holz geschnitzte Blume - gefunden.

Bis dahin hatte Gönningen 475 Punkte gesammelt und Dierdorf 525. Epp und Ganzner schlugen sich bei den finalen Quizfragen rund um das Thema Blumen richtig gut und erzielten zusätzliche 160 Punkte. Derweil hatte das Team in Dierdorf nur 120 Punkte im Finale geschafft. Dennoch reichte es Dierdorf um letzlich mit zehn Punkten Vorsprung als Sieger aus der Sendung zu gehen. (GEA)