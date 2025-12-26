Betrunkener Autofahrer baut in Gönningen mehrere Unfälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 69-jähriger Mann aus Reutlingen muss sich wegen mehreren in Gönningen verursachten Verkehrsunfällen verantworten, teit die Polizei mit. Laut ersten Ermittlungserkenntnissen bog er mit seinem VW am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr von der Samuel-Hoenes-Straße nach rechts in den Ernst-Felger-Weg ab. Dort kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer.

Anschließend geriet er mit seinem Pkw zu weit nach rechts, kollidierte mit einem weiteren Gartenzaun und stieß mit einem geparkten Lkw zusammen. Nachdem er sein festgefahrenes Fahrzeug durch mehrfaches Rangieren befreit hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Der offensichtlich alkoholisierte Pkw-Lenker konnte an seiner Anschrift, noch im Pkw sitzend, angetroffen werden. Vorsorglich wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. (pol)