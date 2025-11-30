Reutlinger Weihnachtsmärkte sorgen für Stimmung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unzweifelhaft rückt die Weihnachtszeit auch in diesem Jahr wieder näher. Abzulesen ist das nicht allein am Weihnachtsmarkt in der Reutlinger Stadtmitte – am Wochenende lockten zudem Märkte in einigen Bezirksgemeinden. Was dabei natürlich überall nicht fehlen durfte: Weihnachtliche Klänge, wie »Süßer die Glocken nie klingen.«

Schon am Freitag hatte der TSV Oferdingen zur Kulturscheune auf dem Dorfplatz eingeladen. »Lasst euch von der festlichen Stimmung verzaubern«, lautete dort die Aufforderung. Glühwein, Punsch, leckere Waffeln waren nur ein kleiner Auszug aus dem Angebot.

Ebenfalls bereits am Freitag hatte der Weihnachtsmarkt rund um die Marienkirche in Bronnweiler gelockt. Dort war der wirklich riesige Mammutbaum direkt neben der Kirche erneut festlich beleuchtet, die Stände erfreuten die Besucher mit selbstgemachten Geschenken und leckeren Köstlichkeiten.

Gute Stimmung: Weihnachtsmarkt in Gönningen. Foto: Frank Pieth Gute Stimmung: Weihnachtsmarkt in Gönningen. Foto: Frank Pieth

Viel Anklang fand am vergangenen Samstag auch der Weihnachtsmarkt in und vor dem Lokschuppen in Gönningen. An zahlreichen Ständen wurde selbst Produziertes angeboten – so mancher Weihnachtsgeschenke-Suchende wurde hier fündig. Natürlich kam auch die Verpflegung nicht zu kurz: Vor dem Lokschuppen lockten Gönninger Vereine mit einer Vielzahl an leckeren Speisen und warmen wie kalten Getränken.

Musikalisch: Weihnachtsmarkt in Ohmenhausen. Foto: Frank Pieth Musikalisch: Weihnachtsmarkt in Ohmenhausen. Foto: Frank Pieth

Die ganz besondere Atmosphäre beim Reutlinger Country Club war ebenfalls in und um Ohmenhausen am Samstag Anziehungspunkt für eine große Besucherzahl. Um 17 Uhr machte sich dort ein Fackelzug vom Kreisverkehr auf den Weg zur Hutzel-Ranch. Weihnachtslieder schwebten wie ein Klangteppich über dem Weihnachtsmarkt in Wildwest-Atmosphäre.

Lichter und Leckeres: Weihnachtsmarkt in Mittelstadt. Foto: Frank Pieth Lichter und Leckeres: Weihnachtsmarkt in Mittelstadt. Foto: Frank Pieth

Heimelig ging es am Samstag in Mittelstadt zu. An den Ständen am Rathaus sorgten örtliche Vereine, Eltern sowie der Freundeskreis Mittelstadt für ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Teil der stimmungsvollen Atmosphäre war der Musikverein, der ebenso mit Weihnachtsliedern glänzte wie der Posaunenchor. Und der Nikolaus hatte Wort gehalten und besuchte zur Freude von kleinen und großen Kindern auch den Markt in Mittelstadt.

Dekoartikel fürs Weihnachtsfest gab es beim Weihnachtsmarkt in Sickenhausen. Foto: Frank Pieth Dekoartikel fürs Weihnachtsfest gab es beim Weihnachtsmarkt in Sickenhausen. Foto: Frank Pieth

Der weihnachtliche Markt in Sickenhausen hatte ebenfalls am Samstag zum Rathausplatz in der Gemeinde eingeladen. »Klein, aber fein« lautete der Slogan der Kulturwache zu ihrem Markt. Selbstgemachtes wie Handschuhe, Socken, Gutsle und Adventskränze wurden dort feilgeboten, dazu spielte der Posaunenchor.

Gute Unterhaltung beim Weihnachtsmarkt in Degerschlacht. Foto: Frank Pieth Gute Unterhaltung beim Weihnachtsmarkt in Degerschlacht. Foto: Frank Pieth

Nicht zuletzt erfreute die Blasmusik in Degerschlacht die Marktgäste am Samstag beim Rathaus mit weihnachtlichen Klängen. Der Nikolaus war hier ebenfalls zu Gast wie in den meisten anderen Bezirksgemeinden auch. Wie er dieses Stressprogramm bewältigte? Wir wissen es nicht. Aber: Der weißbärtige Rotbefrackte konnte es sich auch in Degerschlacht mit Punsch, Glühwein, Roten und Waffeln gutgehen lassen.

Für Hardcore-Weihnachtsmarktfreunde bestand dann nach all den Angeboten am Freitag und Samstag auch am Sonntag noch die Möglichkeit, sich in der heimeligen Atmosphäre vor der Nikolauskirche in Altenburg bei gebrannten Mandeln, Popcorn, heißer Schokolade und Weihnachtsliedern mit dem Posaunenchor auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Lichterglanz und festliche Stimmung. Foto: Frank Pieth Lichterglanz und festliche Stimmung. Foto: Frank Pieth

Wer dann immer noch nicht genug hat von Weihnachtsmärkten – am kommenden Wochenende folgen weitere. In Rommelsbach etwa. Und in Betzingen. Und der in Reutlingen lockt ja eh die ganze Adventszeit. (GEA)