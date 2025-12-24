Von Auto angefahren: Radfahrerin bei Gönningen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Radfahrerin ist am Dienstagabend bei Gönningen von einem Pkw angefahren und nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 20.15 Uhr befuhr die 28-jährige Radfahrerin ordnungsgemäß die L230 von Sonnenbühl-Genkingen kommend in Fahrtrichtung Gönningen. Der 71-jährige Fahrer eines Pkw Volvo XC 40 befuhr die L230 in selbige Richtung und schloss auf Höhe der Gönninger Seen auf die Radfahrerin auf. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit erkannte der Pkw-Lenker die Radfahrerin zu spät und fuhr ihr hinten auf.

Die Radfahrerin wurde durch diese Kollision nach rechts abgewiesen und stürzte in der Folge in eine Böschung am Fahrbahnrand. Die 28-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit dem verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Schaden an ihrem Fahrrad beträgt etwa 500 Euro, während der Sachschaden an dem Volvo mit etwa 5.000 Euro beziffert wird. (pol)