Bus-Verbindung: Was sich zwischen Mössingen und Gönningen ändert

MÖSSINGEN. Auf der Linie 155 Mössingen-Öschingen-Gönningen wird es zum 15. Dezember 2025 eine Fahrplanverbesserung geben.

Die Verbesserung betrifft den Gelenkbus mit der bisherigen Abfahrt um 12.39 Uhr ab Mössingen Bahnhof. Dieser fährt künftig um 12.44 ab und bedient auch die nachfolgenden Haltestellen jeweils 5 Minuten später. Zusätzlich wird dieser Bus auch die wichtige Schulbushaltestelle Mössingen Freibad bedienen, der dann – zusätzlich zum ab dort verkehrenden Solobus - bis Gönningen verlängert wird.

Somit fahren ab Mössingen Freibad kurz hintereinander zwei Busse dieselbe Strecke nach Gönningen. Die Schülerinnen und Schüler können sich dann auf beide Busse verteilen.

Alle Fahrpläne findet man unter www.naldo.de (pm)