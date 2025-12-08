Begegnung im Advent für Mössinger Senioren trotz Sparprogramm

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. »Unser Sozialstaat hat ein solches Ausmaß angenommen, dass wir ihn kaum mehr bezahlen können«, prognostizierte OB Michael Bulander vor einem Jahr. Vom Sparprogramm der Stadt Mössingen ist die seit einem halben Jahrhundert veranstaltete Altenadventsfeier jedoch ausgenommen. Fast. Bei der »Begegnung im Advent«, wie der beliebte Treffpunkt mittlerweile heißt, gab es zwar auch am Sonntag für alle älteren Mitbürger wieder umsonst einen Bustransfer und Kaffee und Kuchen bis zum Abwinken. Doch am dreistündigen Programm wurde gespart: Erstmals ist das traditionelle Weihnachtslieder-Singen um die Hälfte auf drei Evergreens gekürzt worden – und an die Wand der Quenstedt-Aula gebeamte Texte ersetzten die ansonsten ausgelegten Liederzettel.

Auch der OB verzichtete auf eine große Rück- und Vorschau, stieß mit Sekt auf die 120 Besucher an und lauschte dem anspruchsvollen Medley der von Christina Rettich dirigierten Blockflötengruppe der Jugendmusikschule. Großen Applaus auch für die 12-jährige Firstwald-Schülerin Fink für ihre Solodarbietungen am Flügel. Belsens Pfarrerin Ulrike Bast erläuterte bei ihrem Antrittsbesuch, was es mit dem Advent eigentlich auf sich hat.

Das Team »Altersfreundliche Stadt« um Andrea Feiler hatte eine perfekte Organisation auf die Beine gestellt, führte mit einer Bilderschau durch das »neue« und altersgerechte Mössingen. Die Darbietungen wechseln sich jedes Jahr mit den meist musiktreibenden Vereinen der Stadtteile ab. Betreut wurden die Gäste aus den Stadteilen durch die Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins Mössingen-Ofterdingen unter Regie von Sabine Hoppe-Reiber. Gut ankam die Verpflegung mit frisch gebackenen Waffeln unter Mithilfe des Jugendgemeinderats. Letzlich ist das Programm für die Senioren nur Beiwerk. Die meisten, oft allein lebenden Betagten freuen sich einfach über einen unterhaltsamen Schwatz. (GEA)