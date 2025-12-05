Nach der Verwüstung von Spielfeld des TV Belsen: Tatverdächtiger ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Tiefe Furchen im Grün des Rasens: Ein Autofahrer hat Mitte November im Ernwiesenstadion des TV Belsen mit durchdrehenden Reifen nächtliche Runden gedreht und dabei Spuren der Verwüstung hinterlassen. Wie die Pressestelle am Freitag bestätigte, hat der Polizeiposten Mössingen jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 19-Jährigen. Eine Durchsuchung seiner Wohnung habe den Verdacht erhärtet. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es in der Pressestelle.

Der Verein und die Stadtverwaltung hatten gemeinsam eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Aufklärung führen. Zunächst wurden drei Varianten für die Sanierung des Spielfeldes in Betracht gezogen. Nach interner Prüfung habe man entschieden, auf der alten Wurzelschicht des Rasens mit einer Neueinsaat aufzubauen. (GEA)