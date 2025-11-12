Nach Belsener Sportplatz-Verwüstung: Belohnung ausgesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-BELSEN. Um den Täter zu ermitteln, der in der Nacht zum vergangenen Samstag den Rasensportplatz des TV Belsen mit einem Auto zerstört hat, setzen der Verein und die Stadtverwaltung Mössingen jetzt auf Hinweisgeber. Für Tipps, die zur Ergreifung des Fahrers führen, ist eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt, je zur Hälfte von beiden getragen.

Am Samstag, 8. November, hatte ein Autofahrer in der Zeit zwischen Mitternacht und 8.00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Rasenfläche des Sportplatzes im Ernwiesenstadion mutwillig zerstört und einen erheblichen Sachschaden verursacht (der GEA berichtete). Auf ihrer Webseite teilt die Stadt mit:

»Der Polizeiposten Mössingen ermittelt gegen den noch unbekannten Autofahrer, der die Sportrasenfläche erheblich beschädigte. Hierdurch entstanden auf einem Großteil der Rasenfläche tiefe Furchen in der Grasnarbe, die eine weitere Nutzung des Fußballplatzes unmöglich machen. Ob die unter dem Rasen verlegte Beregnungsanlage beschädigt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.«

Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt Foto: Jürgen Meyer Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt Foto: Jürgen Meyer

Am Dienstag hat ein Sportrasenexperte zusammen mit den Vorständen des TV Belsen 1906 und Vertretern der Stadt den Schaden begutachtet und wird eine Bestandsaufnahme und Vorschläge zur Behebung und Sanierung ausarbeiten. Erst danach könne der Sachschaden beziffert werden. Das könne bereits in den nächsten Tagen der Fall sein. Ob die Bewässerungsanlage Schaden genommen hat, müsse auch erst noch geprüft werden. Im schlimmsten Fall muss ein komplett neuer Naturrasen verlegt werden, dessen Kosten sich auf bis zu 200.000 Euro belaufen können.

Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen

Die Stadt Mössingen und der Vorstand und die Mitglieder des TV Belsen 1906 e.V. erklären, dass sie »zutiefst entsetzt über einen solchen Vandalismus auf einem Platz, der für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Sport- und Trainingsfläche dient«, sind. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem aller Voraussicht nach stark verschmutzten Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07071 / 972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (GEA)