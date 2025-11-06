Bronnweilerstraße in Gönningen ab Montag gesperrt: Bushaltestelle wird barrierefrei

Bitte aktivieren Sie Javascript

GÖNNINGEN. Ab Montag, 10. November, bis voraussichtlich Freitag, 19. November, wird in der Bronnweilerstraße in Gönningen gebaut: Neben Asphaltarbeiten steht der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen auf dem Programm. Für eine rasche und sichere Abwicklung der Bauarbeiten muss die Bronnweilerstraße im Bereich der Bushaltestellen gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Hechinger Straße und Bierwiesenstraße umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle wird in unmittelbarer Nähe eingerichtet.

In dieser Zeit sind die Zufahrten zu Wohnungen oder auch Stellplätzen beeinträchtigt oder kurzzeitig nicht möglich. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge während der Bauarbeiten außerhalb des Baustellenbereichs zu parken. (pm)