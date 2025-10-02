Unfall mit Linienbus in Reutlingen: zwölf Verletzte

Bei dem Unfall krachte ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer zwischen Gönningen und Reutlingen in einen Linienbus. Die Polizei gibt die Zahl der Verletzten mit zwölf an. Vier seien schwer verletzt, darunter der Unfallfahrer.

REUTLINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Alteburgstraße ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge bog ein 22 Jahre alter Mann mit einem BMW gegen 17.50 Uhr von den Hochschulparkplätzen nach links auf die Alteburgstraße stadteinwärts ein, worauf es zur Kollision mit einem mit rund 20 Personen besetzten Linienbus kam, der dort in Richtung Gönningen unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der BMW ins Schleudern und blieb auf der Gegenfahrspur stehen. Der Linienbus kam auf seinem Fahrstreifen zum Stillstand.

Beim Unfall erlitten der Autofahrer sowie drei Insassen des Busses nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Acht weitere Personen im Bus wurden wie bislang bekannt leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Schaden beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge insgesamt etwa 27.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Alteburgstraße stundenlang gesperrt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen und dutzenden Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Nachdem die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt worden war, konnte die Alteburgstraße gegen 21.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (pol)