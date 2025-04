Reutlingerin erzählt bei »Wer wird Millionär« ihre Liebesgeschichte

Die Quizshow »Wer wird Millionär« bei RTL gibt es seit 1999 und entspricht weitgehend dem britischen Original »Who Wants to Be a Millionaire«. Dabei bekommen zu Beginn sechs Kandidaten die Chance, maximal eine Million Euro zu gewinnen. Nach der Auswahlrunde für alle sechs Kandidaten wird der am schnellsten richtig antwortende Kandidat ermittelt. Die Frage muss innerhalb von 20 Sekunden beantwortet werden. Der Sieger nimmt in der Mitte des Studios gegenüber von Günther Jauch auf dem Ratestuhl Platz und bekommt 15 Fragen, bei deren richtiger Beantwortung es einen Geldbetrag zu gewinnen gibt. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich und die Gewinnsumme wird (meist) verdoppelt, bis die letzte Stufe, eine Million Euro, erreicht ist. Zur Unterstützung gibt es bis zu vier Joker: den 50:50-Joker, den Publikumsjoker, der Telefonjoker und den Zusatzjoker. Moderator der Show ist seit der ersten Sendung Günther Jauch. Sie zählt zu den beliebtesten Quizshows im deutschen Fernsehen.