Patient zündet Decke in Reutlinger Fachklinik an

REUTLINGEN. Am Samstagmorgen ist es in einer psychiatrischen Fachklinik zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gekommen. Ein 43-jähriger Patient entzündete gegen 1 Uhr eine Bettdecke in seinem Zimmer, woraufhin die Brandmeldeanlage auslöste. Eine 50-jährige Mitarbeiterin der Klinik löschte den Brand, bevor jemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen am Einsatzort war, musste aufgrund des effizienten Einschreitens des Pflegepersonals nicht mehr eingreifen. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)