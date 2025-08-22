Mutter getötet: Nachbar über das Drama im Hohbuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Ich werde die Schreie nie vergessen.« Wenn der Bewohner des achten Stocks eines Wohnblocks im Reutlinger Hohbuch an die dramatische Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag zurückdenkt, läuft es ihm immer noch eiskalt den Rücken hinunter. Sechs Etagen unter seiner Wohnung soll ein 58-Jähriger seine Mutter mit einem Messer getötet haben.

Der 33-Jährige, der zum Schutz seiner Familie und des Opfers anonym bleiben möchte, saß gerade im Wohnzimmer, als es passierte. Kurz nach 23 Uhr hörte er plötzlich Schläge und Türenknallen. »So krass laut, als ob das direkt unter meiner Wohnung wäre«, erzählt er. Beunruhigt trat er auf den Balkon. Von dort hörte er den Mann seine Mutter anschreien – und die verzweifelten Schreie der Frau. Dann wurde es kurz still, bevor Geschirr klirrte. Dann herrschte wieder Stille. »Mehrere Bewohner haben das alles mitbekommen und haben die Polizei gerufen.«

Ganzes Haus voller Polizisten

Auch ein Bruder des mutmaßlichen Täters habe die Einsatzkräfte alarmiert. »Seine Mutter hatte ihn noch erreicht«, berichtet der Nachbar. Nur Minuten später rasten die ersten Polizeiwagen mit Blaulicht an, Reifen quietschten, immer mehr Einsatzkräfte trafen ein.

Die Eltern des 33-Jährigen wohnen ebenfalls in dem Block. Seine Mutter sei noch zur betroffenen Wohnung geeilt, um zu helfen, erfuhr er hinterher. Sie erzählte, wie die Polizei die Tür aufbrach – das Opfer atmete da schon nicht mehr. »Plötzlich war das ganze Haus voller Einsatzkräfte. Am Ende waren es bestimmt 30 Polizisten.« Der Tatverdächtige hatte sich auf den Balkon zurückgezogen und wehrte sich heftig. »Er hat mit Stühlen und sogar einem Wischmopp nach den Polizisten geworfen. Irgendwann riefen sie nach Nachschub an Pfefferspray, weil alles leer war.« Als die Beamten schließlich in die Wohnung gelangten, habe der Mann geschrien: »Erschießt mich!« Doch die Polizei überwältigte ihn und nahm ihn fest. In der Pressemitteilung der Polizei war später die Rede davon, dass sich der Beschuldigte in einem »psychischen Ausnahmezustand« befunden habe. Er wurde auf Anordnung des Haftrichters in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die ganze Nacht arbeitete die Spurensicherung am Donnerstag im Haus. »An Schlaf war nicht zu denken. Ich war einfach nur geschockt«, sagt der Zeuge. Am nächsten Tag befragte die Kriminalpolizei alle Hausbewohner. Vor dem Block standen Nachbarn beisammen, redeten über das Geschehene. »Es gab nur ein einziges Thema. Keiner von uns hätte jemals gedacht, dass so etwas passieren könnte.«

Verdächtiger war ruhig und zurückhaltend

Den Beschuldigten, ein Italiener, kennt der 33-Jährige schon aus Jugendtagen. »Er war wie ich im Jugendhaus im Hohbuch. Es war bekannt, dass er psychische Probleme hatte – das wurde schon früh diagnostiziert.« Fast täglich habe er seine Eltern besucht. Oft sei er unruhig auf dem Balkon hin und her gelaufen, wirkte ungepflegt. »Er hat einen zurückhaltenden Eindruck gemacht.« Dass er seine Mutter eines Tages angreifen und töten könnte, habe er nicht erwartet.

Die Spekulationen um das Motiv der Tat werden vorerst weitergehen. Denn die Polizei werde sich dazu nicht äußern, sagt ein Sprecher auf GEA-Anfrage. Er bestätigte lediglich, dass die Ermittlungen andauern. Die Ergebnisse gehen an die Staatsanwaltschaft, anschließend folgt eine Gerichtsverhandlung.

Im Wohnblock im Hohbuch erinnert kaum noch etwas an das Familiendrama. Das Absperrband ist verschwunden, nur ein Infusionsschlauch eines Rettungswagens liegt noch am Hintereingang. Für den 33-Jährigen, der in dem Haus aufgewachsen ist, bleibt dennoch ein bedrückendes Gefühl: »Es fühlt sich jetzt einfach komisch an.« (GEA)