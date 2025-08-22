Bewährungsstrafe nach brutalem Raubüberfall bei Orschel-Hagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schmächtig sieht der Angeklagte aus, dabei hat er mächtig etwas auf dem Kerbholz und wird am Ende des Verfahrens nur knapp dem Gefängnis entkommen. Anfang Januar 2022 hat er gemeinsam mit anderen einen jungen Mann kurz nach Mitternacht zwischen dem Storlach und Orschel-Hagen brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Der zur Tatzeit 23-Jährige gibt das nicht nur im Prozess zu, sondern sich selbst auch reuig und voller guter Vorsätze für ein anständiges Leben. Die Beweisaufnahme zeigt, wie verhängnisvoll Alkohol und jugendlicher Stolz zu einer Schlägerei mit Folgen geführt haben.

Was Oberstaatsanwältin Nicole Luther in ihrer Anklageschrift dem Mann zur Last legt, wiegt schwer. Ohne Grund habe der in der Region Reutlingen lebende türkische Staatsbürger in der Tatnacht sein Opfer »geschlagen und auf ihn eingetreten«. Außerdem noch dessen Smartphone, Geldbeutel, eine goldene Armbanduhr und einen mobilen Lautsprecher an sich genommen. Der Raubüberfall hatte erhebliche gesundheitliche Folgen für den Niedergeschlagenen.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch. Oberstaatsanwältin: Nicole Luther. Verteidiger: Achim Unden. Schöffen: Sonja Dang und Werner Eichinger.

Im Klinikum am Steinenberg kam das Opfer mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie einer kurzzeitig blutenden Leberverletzungen und einer klaffenden Platzwunde am Kopf direkt auf die Intensivstation. Juristisch gesehen geht es um eine ganze Reihe schwerer Straftaten: Raub, räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung.

Der Beschuldigte will reden und erzählt seine Geschichte eines ruhig beginnenden Abends bei der Minna-Specht-Schule. Dort hätten er und Bekannte gefeiert und getrunken. Das spätere Opfer habe sich mit einem Freund gestritten, dabei auch Schläge verteilt. »Ich kannte den nicht, habe gerufen, was das soll. Er hat mich bedroht und beleidigt«, stellt er die Vorgeschichte aus seiner Sicht dar. Als die Polizei kam, seien alle weggerannt.

Festnahme in Paris

Später seien er und seine Freunde sowie der ihm unbekannte Mensch sich wieder auf dem Feldweg begegnet. Dort entstand nach Darstellung des Angeklagten eine körperliche Auseinandersetzung, bei dem es ihm eigentlich nur darum gegangen sei, dem anderen einen Denkzettel zu verpassen. »Dem wollte ich das Gras abnehmen«, sagt er vor Gericht aus.

Im Gegensatz zur Anklage bestreitet der junge Mann im Gerichtssaal allerdings, räuberische Absichten gehabt zu haben. So behauptet er auch, sich an keine goldene Uhr erinnern zu können - obschon dieser Zeitmesser sehr viel später von der Polizei an seinem Handgelenk gefunden wurde. Denn zunächst machte sich der Täter aus dem Staub, verbrachte eine lange Zeit in Frankreich. Festgenommen wurde er schließlich im April 2025 am Flughafen von Paris. Seitdem befand er sich zunächst in Auslieferungs- sowie danach in Untersuchungshaft. Im Reutlinger Gerichtssaal wird er in Handschellen vorgeführt.

Angeklagter legt Geständnis ab

Mit freundlicher Unterstützung seines Verteidigers Achim Unden ringt er sich während der Beweisaufnahme zu einem Geständnis durch. Die Vorwürfe seien »im Wesentlichen zutreffend«. Zur Abrundung des Eindruckes von Richter Hausch sowie der beiden Schöffen Sonja Dang und Werner Eichinger werden einige Zeugen gehört.

Der Geschädigte selbst spricht davon, er sei »von drei Leuten verfolgt worden. Ich wurde zusammengeschlagen und mir wurden alle Sachen abgenommen«. Die Narbe von der genähten Platzwunde an seinem Kopf sehe man immer noch. Besonders unter dem Vorfall gelitten habe damals seine Mutter. An Erinnerungsschwund leidet eine Zeugin, die einem der möglicherweise Beteiligten befreundet war. Zum Abschluss der Beweisaufnahme kommen schließlich die Vorstrafen des Angeklagten auf den Tisch: Unvergesslich wird wohl zahlreichen Geschädigten als auch den ermittelnden Polizeibeamten eine wilde Fahrt des Angeklagten mit einem geklauten Betonmischer sein. In kurzer Zeit hinterließ der betrunkene Jugendliche am Steuer des tonnenschweren Lastwagens eine Spur der Verwüstung mit einem Gesamtschaden von 60.000 Euro.

Gute Sozialprognose

In ihrem Plädoyer stellt Oberstaatsanwältin Nicole Luther zunächst mal fest, es habe sich wohl um einen gemeinschaftlich begangenen Raubüberfall gehandelt. Zu Gunsten des Angeklagten müsse man sein Geständnis sowie seine gute Sozialprognose werten. Dennoch bleibe es eine »brutale Tat«. Der Schuld angemessen sei eine zweijährige Haftstrafe, die gerade noch für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Verteidiger Achim Unden schließt sich dieser Strafforderung an. Das Schöffengericht verkündet ein exakt entsprechendes Urteil, reichert es allerdings mit heftigen Bewährungsauflagen an.

»Wir wollen es mit Herrn G. versuchen«, sagt Richter Hausch, »und hoffen, er hat gemerkt, was für einen Mist er damals gebaut hat«. Deswegen trage er nicht nur die Kosten des Verfahrens, sondern müsse auch 4.000 Euro Schmerzensgeld an sein Opfer zahlen. Zusätzlich dürfe er sich während der Bewährungszeit weder mit Drogen noch mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut erwischen lassen. Obendrein ist für ihn ein Anti-Gewalt-Training verpflichtend. (GEA)