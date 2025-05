Sickenhausen: Randalierer meldet sich

Am Samstagabend wurde der Holzzaun dieses Privatgrundstücks in Sickenhausen, gegenüber vom Rathausplatz, eingetreten.

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Das kleine Maifest in der Sickenhäuser Ortsmitte wurde am Samstagabend von einem unschönen Vorfall überschattet: Rund 100 Jugendliche tauchten gegen 22 Uhr plötzlich beim Rathausplatz auf, betranken sich auf der Straße, zerdepperten Flaschen und Gläser.

Zudem trat ein Jugendlicher einen privaten Holzzaun ein, die Polizei würde gerufen. »Sowas habe ich noch nie erlebt«, schilderte Alfred Nagel, der Vorsitzende der Narrenzunft Sickenhäuser Wölfe am Sonntag im Gespräch mit dem GEA. Eigentlich sei das Fest super gewesen: Stimmung, Wetter, Besucher, alles habe gepasst. Aber die jugendlichen Gäste hätten die Stimmung bei den Veranstaltern kurz getrübt.

Umso glücklicher ist Nagel nun zwei Tage nach dem Fest-Wochenende: Der Randalierer, der offenbar den Zaun eingetreten hat, habe sich nach dem GEA-Artikel selbst beim Zaun-Besitzer gemeldet. »Das habe ich am Montag per Whatsapp erfahren«, sagt Nagel. Schadensverursacher und Geschädigter hätten alles miteinander geklärt, so der Vereinsvorsitzende. Happy End also fürs Maifest. (GEA)