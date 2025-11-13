Motorroller-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Sickenhausen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

SICKENHAUSEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagmorgen. Gegen 6.15 Uhr war ein 58 Jahre alter Ford-Lenker auf der Elchstraße ortsauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Hohenstaufenstraße wollte er nach links abbiegen, wobei es zur Kollision mit einem aus dieser Richtung kommenden, gleichaltrigen Motorroller-Lenker kam. Dieser erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf circa 5.000 Euro belaufen. (pol)