Unfall auf B464 bei Sickenhausen: Eine Verletzte und 18.000 Euro Schaden

REUTLINGEN. Am Freitagabend ist es auf der B464 im Bereich Sickenhausen, kurz vor dem Abzweig in Richtung der K6720 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Das berichtet die Polizei. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines Pkw Ford zunächst die B27 in Richtung Tübingen und bog im weiteren Verlauf auf die B464 in Fahrtrichtung Reutlingen ab. Am Abzweig zur K6720 wollte der Ford-Fahrer die B464 verlassen und wollte hierfür nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine ordnungsgemäß entgegenkommende und in Fahrtrichtung Stuttgart fahrende 38-jährige Skoda-Fahrerin, woraufhin es zwischen diesen beiden Fahrzeugen zur Kollision kam.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Skoda nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, welche in diesem Moment von einem weiteren Pkw befahren wurde. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern, wich der 32-jährige Fahrzeuglenker seinerseits geistesgegenwärtig nach rechts in das Bankett aus.

Neben der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, war ebenfalls ein Rettungswagen eingesetzt, der die leichtverletzte Skoda-Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Die B464 musste für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Tübingen für etwa 90 Minuten vollgesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass diese abgeschleppt werden mussten. (pol)