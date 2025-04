Reutlinger Peter-Rosegger-Schule feiert seinen neuen »Peterbus«

Die Peter-​Rosegger-Schule ist ein sonderpädagogisches Bildungs-​ und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung. Das Schulgebäude in der Sonnenstraße in der Römerschanze wurde 1996 bezogen. Rund 240 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und 22 Jahren gehen in 30 Klassen, die in vier Stufen gegliedert ist, die in der Regel drei Jahrgangsstufen umfassen. Sehr kleine Klassen machen eine gezielte Förderung möglich. Der Förderverein wurde 1998 gegründet.