Demontage der Schilderbrücke in Reutlingen: B28 Richtung Tübingen gesperrt

REUTLINGEN. Auf der Stuttgarter Straße (B28) in Fahrtrichtung Tübingen wird die Schilderbrücke zwischen »Am Heilbrunnen« und der »Silberburgstraße« entfernt. Dafür sind an zwei Tagen Sperrungen notwendig. Am Montag, 18. August, beginnen ab etwa 8.30 Uhr die vorbereitenden Arbeiten. Dabei wird jeweils eine Fahrspur in beiden Richtungen gesperrt. Am Dienstag, 19. August, beginnt ab etwa 8.30 Uhr der Abbau der Schilderbrücke, die anschließend zerlegt und abtransportiert wird. Dafür muss die B28 in Richtung Tübingen im betroffenen Abschnitt vollständig gesperrt werden.

Eine Umleitung über die Karlstraße und die Silberburgstraße wird eingerichtet. Während der Arbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen und Stau zu rechnen. (pm)