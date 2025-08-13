Reutlinger Hautärztin: »Hautkrebs ist mein täglich Brot«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu spät erkannt kann einen Hautkrebs böse erwischen. Dabei ist es ganz einfach vorzubeugen. »Hautkrebsvorsorge« nennt sich die Untersuchung zur Früherkennung. Zu haben bei jedem Hautarzt, bezahlt von den Kassen, kurz und schmerzlos. Wer jetzt denkt, sowas mache nur in Australien oder Afrika Sinn, irrt leider zu seinem eigenen Nachteil. »Jeden Tag habe ich mindestens einen Patienten, der Hautkrebs oder eine Vorstufe hat. Hautkrebs ist mein tägliches Brot«, warnt die Dermatologin und Allergologin Dr. Anja Schäfers vom Ärztenetz Reutlingen.

Wie ein Ganzkörperstatus abläuft, zeigt Schäfers in ihrer Reutlinger Praxis am Beispiel einer jungen Frau. Erst heisst es im Umkleidezimmer: Bitte ausziehen. Gerne zunächst nur bis auf die Unterwäsche und den BH. Ärzte kennen und respektieren die schamhaften Gefühle ihrer Patienten. Jedoch können sich jede und jeder gewiss sein, dass Mediziner täglich mehr als genug nackte Körper mit allen nur denkbaren Spuren des Lebens sehen. Vor allem aber lediglich einen fachkundigen Blick für kritische Hautveränderungen haben. Genau darauf kommt es an.

Mit einem Dermatoskop in der Hand, für Laien sieht das wie eine schlichte beleuchtete Lupe aus, betrachtet die Ärztin die Haut ganz genau. Foto: Stephan Zenke

Die Untersuchung beginnt mit einem Gespräch. Schäfers erkundigt sich nach dem gesundheitlichen Zustand, Risikofaktoren und Vorerkrankungen. Hatte oder hat ein naher Verwandter Hautkrebs? Wurden in der Vergangenheit vielleicht schon einmal verdächtige Hautstellen entfernt – und wie lautete damals die Diagnose? Werden bestimmte Medikamente eingenommen, die das Immunsystem dämpfen? Arbeitet die Patientin im Freien? Ist ihr selbst irgendetwas Verdächtiges an ihrem Körper aufgefallen?

Mit einem Dermatoskop in der Hand, für Laien sieht das wie eine schlichte beleuchtete Lupe aus, betrachtet die Ärztin jetzt von Kopf bis Fuß jeden Zentimeter der vor ihr stehenden jungen Frau. Natürlich auch die Brüste, aber dafür muss nur kurz der BH abgestreift werden. Gelegentlich hält Schäfers inne, berührt die Haut mit dem Untersuchungsgerät. »Bitte einmal umdrehen«, dann sind der Rücken inklusive Po und Beinen dran. Die Betrachtung der Füße schließt auch die Zehenzwischenräumen und Fußsohlen mit ein.

»Der Ganzkörperstatus ist keine Riesensache«, sagt sie. Stimmt! Zwischen zehn und 15 Minuten dauert der Check. Weil die verschiedenen Hautkrebsarten gut sichtbare Merkmale in ihrem Erscheinungsbild haben, kann die Fachärztin direkt danach das Ergebnis inklusive einer Bewertung des Hautkrebsrisikos verkünden. In den allermeisten Fällen ist diese Diagnose beruhigend. »Oft finden die Patienten Auffälligkeiten gefährlich, die wir als harmlos identifizieren«, sagt sie, »die Wahrscheinlichkeit, dass ich nichts finde, ist groß«. »Von 100 Personen, die der Hausarzt mit Verdacht auf Hautkrebs an den Hautarzt überwiesen hat, werden 80 vom Hautarzt als unauffällig eingestuft. Bei 20 lässt der Hautarzt eine Gewebeprobe entnehmen. Nur in vier Fällen erhärtet sich der Verdacht tatsächlich. Das heißt bei vier von 100 mit Verdacht wird tatsächlich Hautkrebs entdeckt beziehungsweise bei 96 von 100 Menschen mit Verdacht wird kein Hautkrebs entdeckt«, zitiert der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) einschlägige Statistiken.

Aber wenn etwas rechtzeitig gefunden wird, ist das für Betroffene Glück im Unglück. »Hautkrebs tut nicht weh. Er juckt nicht. Wenn er anfängt zu bluten oder zu schmerzen, ist es oft schon zu spät«, warnt Schäfers vor lebensgefährlicher Ignoranz, »nur vierzig Prozent der Bevölkerung kommt zum Hautkrebs-Screening. Das sind zu wenig«. Wichtig zu wissen, dass es zwei wesentliche Formen gibt. Am häufigsten ist heller Hautkrebs, der auch als »weißer Hautkrebs« bezeichnet wird. »Schwarzer Hautkrebs« ist auch als »Melanom« bekannt.

Heller Hautkrebs hat eine gute Prognose, wenn er frühzeitig erkannt wird. Unter den Hauttumoren hat der schwarze Hautkrebs das höchste Risiko, Metastasen (Tochtergeschwülste) zu bilden und ist für die große Mehrheit aller Sterbefälle durch Hauttumore verantwortlich. »Früher war es so: wenn der Patient einen schwarzen Hautkrebs mit Metastasen hatte, dann war die statistische Überlebenszeit unter zwei Jahren«, erinnert sich Anja Schäfers mit Schrecken.

Heute gebe es moderne Medikamente und Therapien, »mit denen man das Wachstum des Tumors aufhalten kann sowie Überlebenszeiten von über 10 Jahren erreichen kann«, unterstreicht die Dermatologin die Wichtigkeit der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung. (GEA)

