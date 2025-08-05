Die beeindruckendsten Naturdenkmale in Reutlingen

Mit über 120 Jahren ist die Kastanie sehr viel länger auf der Welt als David Horle, der sich als Projektleiter um Naturdenkmale wie diesen Baum in der Oststadt kümmert.

REUTLINGEN. Gleich um die Ecke liegen vor allem in der Innenstadt viele Naturdenkmale. Doch die alten Schönheiten werden gerne übersehen. Dabei sind sie ganz einfach zu finden. Man muss sich nur einmal durch die Website der Stadt klickern sowie danach etwas Zeit mitbringen. Ein Spaziergang, der sich lohnt. Auch ohne Besuch machen sich Naturdenkmale sehr nützlich.

Prächtig etwa die über 120 Jahre alte Roßkastanie an der Burgstraße Nummer 45/1. Der mächtige ausladende Baum im Privatbesitz gehört zu den 63 einzelhaften Naturdenkmalen auf Reutlinger Gemarkung. 16 flächenhafte Denkmale wie Eichenhaine oder Feuchtwiesen gesellen sich dazu. Verteilt sind sie über alle Bezirke und Teilorte, besonders reichlich aber in der Kernstadt vertreten. So wie die mächtige ausladende Kastanie in der Oststadt. »Innerstädtisches Großgrün hat einen besonders hohen ökologischen Wert«, erklärt David Horle als zuständiger Projektleiter im Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt.

»Eine 80 Jahre alte Linde hat die Kühlleistung von 18 Klimaanlagen«

Generationen von Reutlingern haben sich an den Kastanien des Naturdenkmals erfreut. Streng geschützt soll das auch in Zukunft so bleiben. Foto: Stephan Zenke Generationen von Reutlingern haben sich an den Kastanien des Naturdenkmals erfreut. Streng geschützt soll das auch in Zukunft so bleiben. Foto: Stephan Zenke

»Eine 80 Jahre alte Linde hat die Kühlleistung von 18 Klimaanlagen«, nennt Horle ein Beispiel. Die prächtigen Baumkronen geben Schatten, erzeugen ein angenehmes Kleinklima. Nicht umsonst stehen unter der Kastanie an der Burgstraße auch Kinderspielsachen. Naturdenkmale zeichnen sich durch zahlreiche weitere Eigenschaften aus, wie der Projektleiter aufzählt: »Sie sind Teile der Landschaft, die aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen und wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit ausgewiesen und geschützt sind«. Wo sie sind, hat die Stadt auf www.reutlingen.de wie so vieles im Internet gut versteckt. Der heiße Tipp lautet nach »Naturdenkmale« zu suchen - um dann auf der ellenlangen Seite »Naturdenkmale Reutlingen« zu landen. Hier beginnt das Staunen.

Die Platane an der Planie 32 ist auch ein Naturdenkmal. Foto: Stephan Zenke Die Platane an der Planie 32 ist auch ein Naturdenkmal. Foto: Stephan Zenke

Wenige Schritte von der sehenswerten Kastanie entfernt fällt der Blick an der Planie 32 auf eine Platane, die im Garten einer Kindertagesstätte steht. Die kleinen Mädchen und Jungen haben dafür natürlich keinen Blick, aber Erwachsene schauen beeindruckt nach oben. Die Platane ist ein Beispiel für städtisches Eigentum. »Die Besitzverhältnisse sind bei den Einzelbildungen mit 36 Naturdenkmalen in städtischen Besitz und 27 privaten Naturdenkmalen relativ ausgeglichen. Nur drei dieser Einzelbildungen sind keine Bäume«, referiert Horle. Dies sind die Buohöhle und der Wasserfall an der Wiesaz in Gönningen sowie das Schneckenpflaster in der Betzinger Echaz. Noch nie gehört? Nix wie hin - auf der städtischen Website gibt es zu jedem Eintrag auch einen Lageplan mit Adresse.

Bei den flächenhaften Naturdenkmalen ist der Großteil im öffentlichen Besitz. Dazu zählen wertvolle Waldbereiche, artenreiche Wiesen oder Feuchtgebiete. »Insgesamt nehmen die flächenhaften Naturdenkmale eine Fläche von über 29 Hektar ein«, rechnet das Amt für Tierbau, Grünflächen und Umwelt vor. Ein Schatz für Generationen. Was einmal diesen Status hat, genießt die schützende Aufmerksamkeit der Stadt, die nach einer Novellierung der Naturdenkmalverordnung zu Anfang des Jahres jetzt alle Befugnisse besitzt.

»Manchen liegt ihr Baum am Herzen. Sie wollen ihn schützen«

Interessant ist der Weg, wie ein Baum zum Naturdenkmal wird. Entweder fällt er den Fachleuten der Stadt auf, oder er wird von Bürgern empfohlen. Sollte sich der Stamm auf Privatgrund befinden, kommt ein übersichtliches Verfahren in Gang. »Wir schreiben die Leute an und informieren sie«, sagt Horle. Denn eine Ausweisung als Naturdenkmal hat Licht- und Schattenseiten. So bedeutet der strenge Schutz natürlich wertmindernde Einschränkungen für Grundstückseigentümer, weswegen sie auch widersprechen können. Andererseits übernimmt die Stadt freiwillig bei Naturdenkmalen zur Hälfte die Kosten für Pflegemaßnahmen. »Manchen liegt ihr Baum am Herzen. Sie wollen ihn schützen - selbst wenn sie das Grundstück verkaufen möchten«, berichtet der städtische Fachmann. (GEA)