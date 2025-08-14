Mit Spielen und Sommerbeats: Wellenfreibad Reutlingen feiert 70. Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Sommer ist wieder zurückgekehrt und beschenkt das Wellenfreibad Reutlingen zu seinem runden Geburtstag am kommenden Sonntag, 17. August, mit bestem Wetter und hochsommerlichen Temperaturen.

70 Jahre alt wird das idyllisch gelegene und mit viel Grün ausgestattete Bad in diesem Jahr. Anlässlich dieses besonderen Anlasses machen auch die Reutlinger Bäder ihren Gästen ein Geschenk, wie die Stadtwerke mitteilen. So beträgt der Eintrittspreis für alle Gäste einheitlich nur 1 Euro – für den ganzen Tag. S-Club-Mitglieder erhalten mit der SparkassenCard sogar freien Eintritt.

Von 13 bis 19.30 Uhr erwartet die Besucher ein actionreiches Programm – inklusive Live-Musik von 16 bis 19.30 Uhr.

Programm für die ganze Familie

Das Wellenfreibad verwandelt sich an diesem Tag in ein wahres Wasserparadies für die ganze Familie – inklusive buntem Animationsprogramm für Kids und Teens, Schnuppertauchkursen, Spielen im und am Wasser, AquaFun mit coolen Wasserspielgeräten, einer Hüpfburg, Bewegungsangeboten und jeder Menge Sommerbeats. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das Event ist ideal für Familien mit Kindern und für alle, die einen unvergesslichen Sommertag genießen möchten. Also: Badezeug, Sonnencreme und gute Laune einpacken. Es soll eine erfrischende Sommerparty werden, die auch an die Geschichte des Bads erinnern soll: Das Wellenfreibad wurde bereits 1955 als moderne, weitläufig angelegte Anlage eröffnet und ist mit seinem inzwischen deutlich ausgedehnteren Angebot nach wie vor sehr attraktiv, meinen die Betreiber. Die parkähnliche Anlage mit vielen Bäumen, die natürlichen Schatten bieten, sei nicht nur bei Gästen aus Reutlingen und Umgebung äußerst beliebt.

Das Angebot ist vielfältig: Unter anderem gibt es ein 50-Meter Schwimmerbecken, ein Sprungbecken mit einer Sprunganlage bis zu zehn Meter, ein Nichtschwimmerbecken, eine 65-Meter-Rutsche und ein Kleinkinderbecken mit zusätzlichem Sprühpark. Das Highlight aber verberge sich bereits im Namen: das sehr beliebte Wellenbecken. Hier erlebt man bis zu einem Meter hohe Wellen mitsamt eben auslaufenden »Strandbereich«. Mit rund 100.000 Quadratmeter verfügt Reutlingen über das zweitgrößte Freibad in Baden-Württemberg. (eg)

www.reutlinger-baeder.de