Sommer ist zurück: Was das für die Region bedeutet

REUTLINGEN UND DIE REGION. Eine gefühlte Ewigkeit war der Sommer aus der Region verschwunden. Herbstliche Temperaturen und vor allem Regen, Regen und sogar Starkregen kennzeichneten die vergangenen Wochen. Trüber Sommer, trübe Stimmung, das wird jetzt alles anders: Der Sommer ist zurück und (so wie es aussieht) gekommen, um zu bleiben. Das freut Eiscafé-Betreiber, Gastronomen, Freibäder und Freizeitparks, aber es gibt auch solche, die sich gerne noch ein bisschen mehr Regen gewünscht hätten.

Georgios Kazantzidis, Caféhaus und Gartencafé Fachwerk Reutlingen

Nur wenige Tage, bevor der Juli zum Regenmonat mutierte, hatte Georgios Kazantzidis mit seinem Onkel Ioanis das Gartencafé zwischen Rathausstraße und Tübinger Tor eröffnet. Neue Tische, Stühle und große cremeweiße Sonnenschirme standen für die Gäste bereit, ebenso Kuchen, Eis aus dem Lautertal und passende Sommer-Getränke, doch der Himmel öffnete immer wieder seine Schleusen: »Natürlich hatten wir Umsatzeinbußen, aber wir haben diese Zeit subjektiv nicht als schlecht wahrgenommen«, so Kazantzidis der auch das Kaffeewerk in der Kanzleistraße betreibt. Doch jetzt legt der Gastronom noch einen drauf: »Auf einer Skala von 0 bis 10, freuen für uns 10 auf die Rückkehr des Sommers.« Zeitgleich setzt er mehr Servicekräfte im Gartencafé ein. Auf den Herbst fiebert er regelrecht hin, denn dann eröffnet er das Caféhaus direkt neben dem Gartencafé im ehemaligen Gasthaus »Tübinger Tor«, das Haus mit der künstlerisch gestalteten Fassade aus der Nachkriegszeit.

Anna Mylona, NUA, Alte Bank und Billy Bob's Reutlingen

»Wir haben es seit Anfang der Woche alle kaum erwarten können, als es in allen Wetterberichten hieß, dass der Sommer endlich zurückkehrt«, platzt es förmlich aus Anna Mylona heraus, die mit ihrer Familie das NUA und die Alte Bank am Marktplatz sowie das Billy Bob's betreibt. »Wir hätten uns ebenfalls sehr gefreut, wenn der Sommer Anfang Juli einfach geblieben wäre und sich nicht vorzeitig in die Pause verabschiedet hätte. Doch das hat dazu geführt, dass die Gäste fast alle drinnen gesessen und lieber Waffeln statt Eis bestellt haben.« Das dürfte jetzt anders werden, so Mylona. »Draußen bevorzugen die Menschen Eis und Eiscafé sowie Salate.« Mit der Rückkehr des Sommers würden mehr Servicekräfte eingesetzt, die dann auch mehr zu tun hätten: »Aber das ist ein schönes Mehr-zu-tun«, sagt die Chefin mit einem Lachen.

Necdet Mantar, Wellenfreibad Reutlingen

Richtig sommerlich durchstarten will das Team des Reutlinger Wellenfreibades Markwasen rund um Bäderchef Necdet Mantar, der ein klares Ziel vor Augen hat: »Es wäre super, wenn wir bis zum Ende der Saison noch die Marke von 200.000 Besuchern erreichen könnten.« Ein ehrgeiziges Ziel, denn der Juli sei für das Freibad ein trüber Monat gewesen: »Da haben wir ganz schön in die Röhre geschaut. Manchmal war mehr Personal als Badegäste anwesend«, so Mantar. Laut seiner Statistik waren es im nassen und unbeständigen Juli insgesamt 36.700 Besucher, weniger als halb so viele wie im Vergleichsmonat des Vorjahres. Bis jetzt haben knapp 150.000 Menschen ihren Weg ins Reutlinger Bad gefunden. 2024 bilanzierte das Freibad für die gesamte Sommersaison 211.000 Besucher. »Wir setzen also voll auf die Rückkehr des Sommers, auch mit unserem Wellenfreibadfest am 17. August, bei dem wir auch den 70. Geburtstag unseres Bades mit Musik und Geschenken feiern.« An diesem Tag betrage deshalb der Eintritt für alle nur einen Euro.

Das Reutlinger Wellenfreibad setzt darauf, dass das Sommerwetter wieder Besucher anlockt. Bis Saisonende sollen es - wenn's gut läuft - 200.000 werden. Foto: Manfred Grohe Das Reutlinger Wellenfreibad setzt darauf, dass das Sommerwetter wieder Besucher anlockt. Bis Saisonende sollen es - wenn's gut läuft - 200.000 werden. Foto: Manfred Grohe

Heinz Sonnenberger, Freibadfreunde Öschingen

»Natürlich gibt es immer die hartgesottenen Schwimmerinnen und Schwimmer, die bei jedem Wetter ihre Bahnen ziehen, aber im Grunde war bei uns im Bädle die letzten drei Wochen nichts los«, berichtet Heinz Sonnenberger vom Verein der Freibadfreunde Öschingen. Der Verein betreibt das kleine, aber überaus beliebte Freibad im Mössinger Ortsteil direkt am Albtrauf. Tatsächlich gehört das Öschinger Waldfreibad zu den beliebtesten in ganz Deutschland, aber gegen einen verregneten Sommer sind selbst die Freibadfreunde machtlos. »Ich saß hier tagelang an der Kasse und hatte so gut wie nichts zu tun«, so Sonnenberger. Doch jetzt erwarte er einen regelrechten Ansturm der Badegäste, allerdings mit einer gewissen Verzögerung: »Das sind so Erfahrungswerte: Am ersten schönen Tag kommen eher wenige Menschen, da sind sie noch zögerlich. Wenn es aber am darauffolgenden Tag auch noch sommerlich ist, dann kommen sie alle.« Er rechne durchaus noch mit Tagen, an denen etwa 1.000 Badegästen kommen, und weist darauf hin: »Keine Sorge, die Liegewiese wird dann, trotz der vielen Regentage zuvor, wieder gut abgetrocknet sein.«

Gebhard Aierstock, Chef des Kreisbauernverbandes Reutlingen

Ein wenig durchwachsen fällt die Bilanz der Regenwochen mit Blick auf die Getreideernte für Gebhard Aierstock, den Chef des Bauernverbandes im Kreis Reutlingen, aus: »Da blicken viele Landwirte mit einigen Sorgen auf die Felder, denn bei zu viel Regen besteht die Gefahr, dass manche Ähre zu keimen beginnt.« Deshalb würden die Bauern jetzt, wenn sie nicht schon damit begonnen haben, mit der Getreideernte richtig losgelegen. Die Bauern hofften darauf, dass durch den vielen Regen die Qualität des Getreides nicht zu sehr gelitten hat, beispielsweise bei Weizen oder Dinkel. Die Bilanz bei den Futterpflanzen, wie beispielsweise Mais, sei etwas durchwachsen. »Beim Mais wird's wohl etwas weniger Ertrag geben, doch das liegt nicht am Regen, sondern an der vorangegangenen Trockenperiode im Mai und Juni«, weiß Aierstock. Doch der Mais habe bis zur Ernte noch Zeit bis Ende September und Anfang Oktober. Generell habe der Regen der Natur gutgetan. »Die Obstbauern dürften zufrieden sein«, so Aierstock.

Viele Landwirte blicken mit ein wenig Sorge auf ihr Getreide. Hat es zu viel Regen abbekommen? Foto: Frank Pieth Viele Landwirte blicken mit ein wenig Sorge auf ihr Getreide. Hat es zu viel Regen abbekommen? Foto: Frank Pieth

Peter Bock, Baumschulen Rall Eningen

»Nicht jeder Pflanze war der viele Regen recht«, weiß Peter Bock, Inhaber der Baumschulen Rall in Eningen. Als Beispiele für Gewächse, die empfindlich auf zu viel Regen reagieren, nennt er Kiefern, Rosen, Quittenbäume und Himbeeren: »Die können, wenn's schlecht läuft, Pilzerkrankungen bekommen oder ihre Blätter bekommen Flecken.« Generell gelte aber bei den meisten Pflanzen: »Sie haben bei 15 Grad und Regen weniger Stress als bei 35 Grad und Sonneneinstrahlung.« Mit Blick auf den bisherigen Sommer zieht Peter Bock diese Zwischenbilanz: »Regen ist für uns im Juni besser, als jetzt.« Generell sei die lange Trockenphase vor dem Juli-Regen für viele Pflanzen problematischer gewesen: »Überall gab es sehr durchgetrocknete Böden. Deshalb hat der Regen eigentlich gutgetan. Doch in der Tiefe herrscht immer noch relative Trockenheit.« Gerade junge Anpflanzungen seien gefährdet gewesen. Wenn es jetzt wieder an die 30 Grad geben sollte, wünscht sich Bock auch gelegentlichen Regen: »Das wäre für die Pflanzen ok.«

Bei sommerlichem Wetter sind die Fahrattraktionen im Traumland Sonnenbühl immer gut ausgelastet. Foto: Traumland Bei sommerlichem Wetter sind die Fahrattraktionen im Traumland Sonnenbühl immer gut ausgelastet. Foto: Traumland

Ines Ehe, Traumland Sonnenbühl

Im Freizeitpark Traumland bei Sonnenbühl lässt das Team von Chefin Ines Ehe schon jetzt das aktuelle Hoch hochleben. Heißt es doch offiziell auch noch Ines. »Wir verbinden viel Freude und auch Hoffnung mit dem neuen Sommerhoch«, sagt die Traumland-Chefin. Wirtschaftlich seien die vergangenen Regenwochen dagegen eine Katastrophe gewesen. Jetzt komme es darauf an, dass die kommenden Tage und Wochen gleichbleibend schönes Wetter bringen. Die verregneten Tage auf Alb habe ihr Team dazu genutzt, vieles im Park aufzuarbeiten. »So stehen jetzt gekühlte Schließfächer für alle Selbstversorger unter den Besuchern zur Verfügung.« Dort könnten dann beispielsweise Grillgut und Süßigkeiten untergebracht werden. Denn schließlich gebe es im Traumland Grillplätze, die es zu nutzen gelte. Bis zum Saisonende im Oktober habe der Freizeitpark bei den Besucherzahlen noch eine Menge aufzuholen. (GEA)